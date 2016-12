Dama w Sukiennicach, muzeum w Cracovii od maja?

Obecnie słynną "Damę z gronostajem" można podziwiać na Zamku Królewskim na Wawelu, jednak - jak poinformował Andrzej Betlej, dyrektor MNK - dzieło kupione wczoraj wraz z całą kolekcją Fundacji Książąt Czartoryskich już niebawem znajdzie się na ekspozycji w galerii Muzeum Narodowego w Sukiennicach.

- Byłbym szczęśliwy, gdyby "Dama" była prezentowana w sercu Krakowa - przekonywał, zapewniając, że przeniesienie obrazu w nowe miejsce odbędzie się po dopełnieniu wszelkich formalności i bez zbędnej straty czasu. Co więcej, prezentacja obrazu w Sukiennicach nie będzie się wiązała z żadnymi dodatkowymi opłatami ze strony zwiedzających.

W Sukiennicach ma być również pokazywany inny obraz - "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta.

Dyrektor Betlej chciałby także, by jak najszybciej udostępnić miłośnikom sztuki całą kolekcję Czartoryskich i to w znacznie większym wyborze niż dawniej, czyli przed zamknięciem na czas remontu pałacu przy ul. św. Jana. Rzecz jasna, będzie się to wiązało z ogromem prac budowlanych i aranżacyjnych, co w sumie może potrwać aż 3 lata. Wszystko jednak zależy od ilości zdobytych na ten cel pieniędzy.

Kolejne plany władz Muzeum Narodowego w Krakowie dotyczą kupionego właśnie gmachu byłego hotelu "Cracovia". Jak wiadomo, po wielkim remoncie i modernizacji ma w nim powstać Muzeum Designu i Architektury (oddział MNK zostanie oficjalnie otwarty za kilka lat), a pierwsze wystawy będzie można zobaczyć już w maju 2017 r., podczas Nocy Muzeów. Jeszcze wcześniej wnętrza dawnego hotelu autorstwa Witolda Cęckiewicza będzie można zwiedzać w ramach zorganizowanych przez MNK wycieczek.

W oddziale będą prezentowane zarówno będące w posiadaniu muzeum zbiory designu (od mody zaczynając, poprzez wyposażenie wnętrz), jak i związana z nim współczesna architektura.

- Ekspozycja rozpocznie się od Krakowa przełomu XIX i XX w. i początków sztuki stosowanej w Polsce, a skończy na współczesnych nam projektach. Nowe muzeum designu będzie też opowiadać historię nowoczesnego projektowania przemysłowego i pokazywać osiągnięcia Muzeum Techniczno-Przemysłowego Adriana Baranieckiego, Warsztatów Krakowskich czy prace artystów z Wydziału Form Przemysłowych ASP - wyjaśnia Andrzej Szczerski, dyrektor ds. naukowych MNK.

Zdradza też, że dzięki pewnemu pomysłowi sam gmach dawnego hotelu stanie się muzealnym eksponatem.