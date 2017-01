Trzej Królowie kłaniają się za darmo

W holu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie do 15 stycznia można bezpłatnie oglądać 2 obrazy barokowego malarza austriackiego Franza Christopha Jannecka (1703-1761): "Pokłon Trzech Króli" oraz "Pokłon pasterzy".

Pokaz jest zapowiedzią pierwszej w 2017 r. wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie - "Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem".

- Obrazy Jannecka zostały wykonane na niewielkich deskach w świetlistych, jasnych kolorach, charakterystycznych dla malarstwa rokokowego, lekkimi, płynnymi pociągnięciami pędzla z równoczesną dbałością o wykonanie detali, o lśniącej, gładkiej powierzchni. Na "Pokłonie Trzech Króli" przez wejście do groty, gdzie przebywa Święta Rodzina, wlewa się jasne, nadnaturalne światło. Święta Rodzina umieszczona została pod skałami po prawej stronie, a Mędrcy ze Wschodu zbliżają się z lewej, sylwetka jednego z nich rysuje się na tle wejścia do groty. Na drugim z obrazów do tej samej groty wchodzą pasterze, którzy mają pokłonić się nowo narodzonemu Dzieciątku - wyjaśniła Katarzyna Bik z Muzeum Narodowego.

Na wystawie "Barok między Bratysławą a Krakowem" której otwarcie przewidziano na 10 lutego, zostanie pokazany rozwój sztuki barokowej w Europie Środkowej.

- Dzięki współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie ze Słowacką Galerią Narodową po raz pierwszy w Polsce zagoszczą bezcenne obrazy i rzeźby z bratysławskich zbiorów. Ekspozycję dopełnią zabytki z Węgier, Ukrainy i Polski - w sumie prawie 160 dzieł sztuki. Na wystawie zobaczymy znakomite prace artystów tworzących w naszym kręgu kulturowym, a w Polsce wciąż słabo znanych, jak Jan Kupecký, Georg Rafael Donner, August Querfurt czy autor słynnych groteskowych portretów rzeźbiarskich Franz Xaver Messerschmidt. Nie zabraknie również barokowych osobliwości, jak portrety pośmiertne czy oddane z fotograficzną precyzją martwe natury - poinformowała K. Bik.