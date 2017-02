Na ratunek seksualności

Poradnia jest owocem i zarazem dopełnieniem nieustannej modlitwy w Szpitalu Domowym o moralną odnowę miasta. Do tej pory jej działalność była dyskretna, ponieważ potrzebujących kierowali tam bezpośrednio księża podczas spowiedzi czy rozmów.

- Kiedy zaczęliśmy Szpital Domowy, w ogóle nie myśleliśmy o poradni. Chcieliśmy się po prostu modlić. Z czasem Pan Bóg pokazał nam, że trzeba również zatroszczyć się o ludzi, którzy są poranieni. Robiliśmy to na małą skalę, ale dziś wiemy, że mamy osoby, które chcą nam pomóc, psychoterapeutów, którzy chcą działać za darmo, lokal w centrum miasta, a do tego duże potrzeby ludzi w tym zakresie - opowiada ks. Rafał Marciak, duchowy opiekun akcji.

Dotychczas krakowscy księża rozdawali w czasie spowiedzi wizytówki poradni i zachęcali do skorzystania z pomocy. Tym sposobem udzielono tam ponad 70 porad zarówno w kwestii zranień z przeszłości czy wręcz braku miłości. Zgłaszają się także ofiary molestowania, które mają problem, by komuś zaufać, osoby uzależnione od współżycia lub mające kłopoty z orientacją seksualną.

- Poradnia jest dla każdego, kto tylko poczuje, że Pan Bóg chce go uzdrowić i kto chce nad sobą pracować. Żyjemy w takim świecie, w którym problemy z seksualnością ma bardzo wiele osób, zwłaszcza młodych. Oni są wobec tego bezbronni, ale jeśli stwierdzą, że chcą kochać i pragną czystości, to mogą śmiało dzwonić - zachęca ks. Marciak.

Tę inicjatywę tworzy zaledwie kilka osób - dwóch profesjonalnych psychologów i czterech wolontariuszy, z którymi w pierwszej kolejności kontaktują się osoby potrzebujące. To właśnie oni pomagają w rejestracji i uzgodnieniu dogodnego terminu spotkań ze specjalistami. Bezpośrednią opiekę duchową nad akcją sprawują natomiast dwaj księża - ks. Rafał Marciak i ks. Dariusz Talik, ale wspiera ich kilkudziesięciu kapłanów, którzy w ramach projektu Szpital Domowy codziennie (od 20.00 do 21.30) czekają w kościele św. Wojciecha na spowiedzi i rozmowy z młodymi ludźmi.

Ogromnym wsparciem dla poradni są też ludzie, którzy dzień w dzień modlą się podczas adoracji, prosząc o moralną odnowę naszego miasta.

Jak wyjaśnia wolontariuszka Aleksandra Korońska, poradnia nie jest ckliwym miejscem. Dzwonią tam ludzie, którzy potrzebują realnej pomocy zaufanego grona ludzi, stąd niewielka liczba osób zaangażowanych w jej działalność.

Poradnia oferuje trzy darmowe spotkania z psychologiem, który pomoże zdiagnozować problem i wskaże dokąd następnie należy się udać. Wszystko z uwzględnieniem chrześcijańskiej wizji seksualności. - Takie osoby mogą być przekierowane do poradni rodzinnej, na terapię lub na leczenie pod kątem uzależnień. Na ten moment jest to wciąż taka pierwsza pomoc, ponieważ w ciągu trzech spotkań nie da się przeprowadzić terapii. Pomagamy postawić pierwszy krok tym, którzy mają problem w sferze seksualności, ale nie wiedzą dokąd mają się z nim zwrócić - zauważa A. Korońska.

- Widzimy, że każdy krok to dzieło Pana Boga. Na początku się trochę kłóciliśmy z Jego planem, bo nie mieliśmy pojęcia o prowadzeniu poradni. Trochę się baliśmy, bo to przecież poważna sprawa, ale Pan Bóg to wszystko w nas pokonywał i stawiał na naszej drodze ludzi, którzy nam pomogli - mówi ks. Marciak.

Osoby, które chciałyby zawalczyć o swoją czystość lub mają problemy w sferze seksualności mogą napisać na adres: poradnia.szpitaldomowy@gmail.com lub zadzwonić pod numer 608 757 667 (od poniedziałku do piątku od godziny 18 do 20). Psychologowie czekają, by ruszyć z pomocą.

W organizacji poradni organizatorów wspomaga też Arcybractwo Miłosierdzia.