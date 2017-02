Pacjent może czuć się bezpiecznie

Już po raz drugi uzyskał on status jednostki akredytowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Przeprowadzona ocena wykazała aż 91 proc. zgodności ze standardami akredytacyjnymi, czyli o 1 proc. więcej niż poprzednio. W Polsce wyższy wynik uzyskało jedynie 14 szpitali.

- Jedyną podstawą jakości związanej z bezpieczeństwem pacjenta jest właśnie akredytacja. To oznacza, że pacjent powinien czuć się bezpiecznie w placówce z takim certyfikatem od momentu przyjęcia aż do wypisu. My możemy zapewnić, że będzie on zdiagnozowany i leczony wedle najnowszych standardów, a rodzice będą poinformowani o tym, na co choruje ich dziecko, jak będziemy je leczyć i co będzie się działo z nim po skończonej kuracji - tłumaczył Stanisław Stępniewski, dyrektor szpitala, podczas spotkania z dziennikarzami.

Zapewnił również, że kierując się dobrem pacjenta, szpital nie zamierza ograniczać wydatków na poprawę jakości. To z kolei pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Podkreślił też, że uzyskanie ponownej akredytacji to wynik ciężkiej pracy wszystkich pracowników, którzy na co dzień dbają o jakość leczenia pacjentów. Dzięki ich staraniom chore maluchy mają profesjonalną opiekę i w szpitalu mogą czuć się bezpiecznie. Specjalne procedury pozwalają z kolei uniknąć zastosowania niewłaściwej metody leczenia czy pomyłek m.in. przy podawaniu leków.

- Przez trzy lata dbaliśmy o jakość. Spełnienie wymogów niezbędnych do zdobycia akredytacji obejmuje wszystkie działy szpitala, dlatego właśnie zaangażowanie wszystkich pracowników pozwoliło nam uzyskać aż tak wysoki wynik. Nasze wspólne dążenie do celu, który sobie wyznaczyliśmy, zjednoczyło zespół, jednak najważniejsze było bezpieczeństwo pacjenta - mówiła Renata Rutkiewicz, pełnomocnik dyrektora ds. jakości.

W procesie akredytacyjnym szpital św. Ludwika otrzymał najwięcej punktów m.in. za jakość przeprowadzanych zabiegów i znieczuleń, laboratorium oraz poprawę bezpieczeństwa pacjentów.

- Akredytacja i ocena jakości wymaga też przyznania się do błędu i sprawdzenia jego przyczyny. Dla mnie to było bardzo ważne, choć wymagało przestawienia mentalności całego zespołu, bo przecież nikt z nas nie lubi się przyznawać do błędów. My to analizujemy, żeby dowiedzieć się, które nasze działania trzeba jeszcze poprawić - mówiła dr Katarzyna Przybyszewska, zastępca dyrektora ds. lecznictwa zamkniętego.

Akredytacja to nic innego jak system oceny poziomu opieki społecznej. W wyniku tej oceny przeprowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pacjenci mogą być pewni, że szpital stara się zapewnić im bezpieczeństwo i opiekę na najwyższym poziomie. Certyfikat wydawany jest na 3 lata, a o powtórne jego przyznanie wnioskuje sam szpital. Trzydniowa wizyta akredytacyjna, która umożliwia ocenę pracy szpitala, kosztuje ponad 20 tys. zł. Pierwszą akredytację WSSD im. św. Ludwika otrzymał w 2013 roku.

Jak zapowiedział dyrektor placówki, na koniec 2017 roku planowany jest generalny remont szpitala, współfinansowany z pieniędzy unijnych. W planach jest też stworzenie oddziałów chirurgicznego i intensywnej terapii.