Prezydenci Polski i Słowacji na Kasprowym Wierchu

Rok temu prezydent Słowacji zaprosiła Andrzeja Dudę na wspólne szusowanie do Tatrzańskiej Łomnicy. W tym sezonie prezydent Duda postanowił pokazać Prezydentowi Słowacji najlepsze polskie trasy narciarskie.

- Kasprowy Wierch jest szczególnie lubiany przez głowy państwa. Gościli na nim wszyscy prezydenci naszego kraju, a w 1997 r. miejsce to odwiedził znany ze swej miłości do gór ojciec święty Jan Paweł II. Atrakcyjność Kasprowego Wierchu doceniają wszyscy Polacy, ale szczególnie przyciąga on od ponad 100 lat narciarzy o zacięciu sportowym. Widać było na stoku, że obaj prezydenci właśnie do takich narciarzy się zaliczają - mówi Patryk Białokozowicz z Polskich Kolei Linowych.

Ze względu na swoją popularność i wyjątkowe warunki Kasprowy nazywany jest "świętą górą narciarzy”. Na wysokości 1987 m n.p.m. znajdują się najwyżej położone w Polsce trasy narciarskie - Gąsienicowa i Goryczkowa. To jedyne w Polsce stoki o charakterze alpejskim, na których nawet do maja można jeździć na naturalnym śniegu. W tym miejscu regularnie trenują także znani zawodowcy, m.in. polski narciarz wysokogórski i himalaista Andrzej Bargiel. Na trasie Goryczkowej został pobity krajowy rekord szybkości zjazdu na nartach - ponad 180 km/h.

Na szczycie góry znajduje się Obserwatorium Meteorologiczne, które również odwiedzili prezydenci. W najwyżej położonej w Polsce restauracji, po ponad 2-godzinnej jeździe na nartach, zjedli razem obiad.

W sobotnie przedpołudnie prezydenci Polski i Słowacji wezmą udział w uroczystym rozpoczęciu VIII biegu "Szlak bez Granic" Witów-Oravice.