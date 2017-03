W homilii metropolita krakowski wskazał, że w odczytanej liturgii słowa prorok Izajasz przedstawia człowieka jako istotę stworzoną na Boży obraz i podobieństwo, która pragnie bliskości Boga i podejmuje różne umartwienia, by jej doświadczyć. Zaznaczył jednak, że mimo tych wysiłków, Bóg ciągle pozostaje daleko.

- Izajasz pragnie nam przekazać, że między człowiekiem, jego duszą a Bogiem, nie ma ciała. Zmaganie z samym ciałem niewiele pomoże, by zbliżyć się do Boga. Tym, co jest między człowiekiem a Bogiem jest drugi człowiek - powiedział.

Dodał, że Pan Bóg staje się człowiekowi bliski dopiero wtedy, kiedy bliźni - sierota, wdowa, przechodzień - staje się bardzo ważny i zostaje mu okazana miłość. - Wtedy możemy spełnić pragnienie naszego serca. Same czyny człowieka mogą sprawić, że będziemy bliscy Najwyższemu - zauważył.

Arcybiskup powiedział także, że prawdziwym pośrednikiem między Ojcem a grzesznym światem jest Jezus Chrystus, który umierając na krzyżu i zmartwychwstając "pokonał starodawną winę i sprawił, że jesteśmy Bożymi dziećmi". - Został zrównany ten mur, który powstał między sercem człowieka a Bogiem bogatym w miłosierdzie - ocenił.

Wspomniał przy tym słowa Jana Pawła II, który rozpoczynając po raz pierwszy jako papież Wielki Post w bazylice św. Sabiny na Awentynie zauważył, że największym skarbem tego czasu modlitwy i pokuty jest właśnie Jezus Chrystus. Arcybiskup zaznaczył też, że zbliżenie się do Jezusa, odkrycie, że On jest prawdą o Bogu i człowieku, i że tylko On daje życie, może uczynić Wielki Post czasem błogosławionym.

- Wtedy spełnia się to, co słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii - że jeśli jesteśmy razem z Oblubieńcem, nie trzeba pościć, jak to czynią faryzeusze, uczeni w piśmie i słuchacze Jana Chrzciciela. Oblubieniec jest z nami, stąd radość i poczucie szczęścia. I to błogie doświadczenie, że Pan jest rzeczywiście Emmanuelem razem z nami - mówił.

Hierarcha wezwał do takiego właśnie przeżywania Wielkiego Postu - razem z Oblubieńcem, który jest bliski sercom wiernych, który przebacza i daje poczucie szczęścia, bycia dzieckiem Bożym. - O taki Wielki Post módlmy się dzisiaj, na początku Wielkiego Postu 2017 roku za przyczyną św. Jana Pawła II, który, jak mało kto w ostatnich czasach, pokazał, jak iść drogą Chrystusa i być blisko Boga - powiedział na zakończenie abp Jędraszewski.