"Dialogi u św. Anny" będą się odbywać w czwarty czwartek miesiąca o 20.15 (z wyjątkiem grudnia, kiedy ze względu na Boże Narodzenie spotkanie odbędzie się w drugi czwartek miesiąca). Po krótkim wprowadzeniu w temat spotkania, abp Jędraszewski będzie odpowiadał na najciekawsze pytania nadesłane drogą e-mailową, a następnie na kilka pytań zadanych przez uczestników. Pytania można nadsyłać przez specjalny formularz, dostępny na stronie kolegiata-anna.pl lub wrzucić do specjalnej skrzynki w kolegiacie.

Wybór miejsca "Dialogów" nie jest przypadkowy. - Kardynał Wojtyła nazywał kolegiatę "akademickim sanktuarium", a jako papież mówił, że tutaj "wiedza i mądrość szuka przymierza ze świętością" - przypomina ks. prof. Tadeusz Panuś, proboszcz Parafii św. Anny. - W kolegiacie św. Anny przez 40 lat "gromadził się Kraków", aby słuchać bp. Jana Pietraszki, dziś sługi Bożego. W tę tradycję wpisuje się posługa nauczania nowego biskupa krakowa – dodaje proboszcz.

Abp Marek Jędraszewski nie ukrywa, że liczy na obecność studentów. - Ten dzień - czwartek wieczorem - został wybrany właśnie przez duszpasterzy akademickich jako najlepszy dla studentów. Chcemy wyjść naprzeciw ich możliwościom. Bardzo bym się cieszył, gdyby ze strony młodych było otwarcie i gotowość do spotkania się z biskupem, by rozmawiać o ważnych sprawach wiary i Kościoła - mówi metropolita krakowski.

W ramach tegorocznych spotkań będzie on podejmował tematy zaproponowane przez duszpasterzy kolegiaty św. Anny. Są one związane z rokiem liturgicznym oraz rocznicami przeżywanymi w Kościele. W marcu tematem rozmowy będzie znaczenie posługi biskupiej, w kwietniu - Boże miłosierdzie, w maju - objawienia fatimskie, a w czerwcu - posługa św. Brata Alberta. Po wakacyjnej przerwie we wrześniu tematem dialogów będzie katecheza, w październiku ekumenizm, w listopadzie śmierć, a w grudniu rodzina. Szczegółowe kalendarium spotkań dostępne jest na kolegiata-anna.pl/dialogi-u-sw-anny.

Krakowskie "Dialogi u św. Anny" nawiązują do "Dialogów w katedrze", rozpoczętych przez abp. Jędraszewskiego w Łodzi w związku z Rokiem Wiary i kontynuowanych przez niego do zakończenia posługi w archidiecezji łódzkiej.