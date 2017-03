Kraków Airport z międzynarodową nagrodą

W Montrealu Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych (Airport Council International) ogłosiła zwycięzców Airport Service Quality (ASQ) Awards 2016. Laureaci nagrody - porty lotnicze z całego świata - zostały nagrodzone za zaangażowanie w doskonalenie jakości obsługi pasażerów.

Krakowskie lotnisko otrzymało nagrodę ASQ Awards 2016 przyznawaną przez ACI za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Europa - Best Improvement by Region. To prestiżowe branżowe wyróżnienie jest przyznawane raz w roku na podstawie wyników ankiet wypełnianych przez pasażerów na poszczególnych lotniskach.

- To zaszczyt dla krakowskiego lotniska znaleźć się w gronie najlepszych lotnisk na świecie - zwycięzców nagrody ASQ Awards 2016. Jest to tym większe wyróżnienie, że otrzymane dzięki uznaniu naszych pasażerów. Rekordowo wysokie oceny przyznane przez pasażerów w Programie Airport Service Quality potwierdzają dostrzeżenie zmian oraz poprawy standardów obsługi w Kraków Airport - komentuje Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Jego zdaniem, przyznana nagroda jest zwieńczeniem zakończonego w ubiegłym roku ważnego etapu modernizacji i rozbudowy lotniska oraz efektem ciągłego podnoszenia poziomu obsługi klienta. - To wyróżnienie dla wszystkich pracowników lotniska, które motywuje do podejmowania kolejnych działań zmierzających do rozwijania udogodnień na każdym kroku ścieżki pasażera w Kraków Airport. - dodaje prezes Kraków Airport.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W sezonie zima 2016/ 2017 lotnisko oferuje 65 połączeń regularnych do 57 portów w 17 krajach. Dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym do największych portów przesiadkowych w Europie pasażerowie mogą dolecieć do każdego, najbardziej odległego miejsca na świecie.