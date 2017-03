Bogu najbardziej miłe jest pojednanie

Bazylika św. Michała Archanioła była kolejnym przystankiem podczas drogi wiernych po kościołach stacyjnych archidiecezji krakowskiej. Na wstępie biskup przypomniał, że w tym samym dniu w Rzymie kościołem stacyjnym jest bazylika św. Klemensa, opisał przy tym krótko żywot świętego.

Zwrócił szczególną uwagę na list tego trzeciego następy św. Piotra do Koryntian, w którym wezwał on do przywrócenia zgody w gminie chrześcijańskiej. - "Stańmy w obliczu wszystkich dziejów ludzkości i zobaczmy, że w każdym pokoleniu Pan udzielał sposobności do pokuty tym, którzy pragnęli się do Niego nawrócić" - zacytował jego fragment.

Wskazał przy tym, że słowa te, choć mają konkretnego adresata, trzeba odczytywać jako słowa Boga do każdego wierzącego. - Warunkiem każdego nawrócenia jest zawsze przyznanie się do zła, które popełniliśmy, a następnie skrucha i żal za grzechy, czyli dotarcie w naszych sercach i umysłach do prawdy o nas samych - nauczał.

Zdaniem biskupa, to właśnie nadmierny zachwyt człowieka nad światem i przeświadczenie, że jest samowystarczalny, prowadzi do myślenia, że Bóg nie jest mu potrzebny.

- Nie da się kupić wiecznego zbawienia za pieniądze, a wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zamienimy się w proch - przypomniał, dodając, że tylko poznanie i uznanie tej prawdy sprawia, iż człowiek może prawdziwie poprosić Boga o Jego miłosierdzie.

Duchowny zaapelował też, aby w Wielkim Poście wspierać potrzebujących i nie odsyłać ich do instytucji charytatywnych. - Oni tę drogę znają, a często nie mają co jeść, nie mają czym zapłacić za czynsz. Pomagajmy potrzebującym na ile nas stać. Bóg wzywa nas do hojności - uwrażliwiał.

Na zakończenie biskup wskazał, że w bazylice św. Klemensa w Rzymie spoczywa św. Cyryl, który wspólnie ze św. Metodym są patronami Europy i symbolem upragnionej jedności między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem. Wezwał przy tym do modlitwy o pokój, zjednoczenie chrześcijan, a także zgodę między narodami i w polskim społeczeństwie. - Nic nie będzie tak miłe Bogu w Wielkim Poście, jak pojednanie między ludźmi i ludzi z Bogiem - podkreślił.