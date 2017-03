Z Krakowa do Lwowa samolotem

Kursy do Lwowa to siedemnaste nowe połączenie w sezonie zima 2017/2018 na krakowskim lotnisku i 28 nowość w tegorocznej siatce połączeń Kraków Airport. Loty będą realizowane 3 razy w tygodniu (we wtorki, czwartki i w soboty) od 31 października 2017 r.

- Połączenie do Lwowa to możliwość szybkiej i wygodnej podróży dla Polaków zamieszkujących Region Lwowski oraz licznej diaspory ukraińskiej z południa Polski - mówi Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport. - Dzięki ponad stu połączeniom z Krakowa oferowanym przez 19 przewoźników pasażerowie z Ukrainy zyskają możliwość zaplanowania dalszych podróży - dodaje.