Amerykańska delegacja u abp. Jędraszewskiego

Podczas trwającej 45 minut rozmowy podjęto temat powołanego przez prezydenta Trumpa religijnego komitetu doradczego, znaczeniu Polonii amerykańskiej i postawy pro life dla wyniku wyborów w USA oraz działalności Fundacji "From the Depths".

W spotkaniu z metropolitą krakowskim uczestniczyli Ralph Reed - lider Faith and Freedom Coalition i szef religijnego komitetu doradczego D. Trumpa, J. Kenneth Blackwell - prezes Family Research Council, były burmistrz Cincinnati i ambasador USA przy Komisji Praw Człowieka ONZ, Jonny Daniels - prezes Fundacji "From the Depths", Lena Klaudel - sekretarz fundacji, oraz Andrzej Jaworski - wiceprezes PZU SA.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zwiedzili salę okna papieskiego oraz kaplicę arcybiskupów krakowskich.

Fundacja "From the Depths" jest organizacją non profit, która zakłada "budowanie wspólnej przyszłości między Polakami i Żydami". Współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz społecznościami żydowskimi na całym świecie, szczególnie w Europie Wschodniej. Jest partnerem Stowarzyszenia Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, na rzecz którego świadczy bieżącą pomoc. "From the Depths" ustanowiła także odznaczenie im. Jana i Antoniny Żabińskich dla Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. W pierwszej edycji odznaczenie otrzymały trzy polskie rodziny.