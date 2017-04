Jezus nie wypomina grzechu

Rekolekcje w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa prowadził ks. Adam Podbiera. - Szukając Boga, pomimo tego doświadczenia, nie przestajemy Go pragnąć. Oczywiście, owo pragnienie napotyka na ból, bo tęsknimy za Komunią. Jednak w Kościele otwiera się indywidualna droga do pojednania z Bogiem i możliwości przyjęcia tego sakramentu. Warto w kontekście tego krzyża, bo tak odbieram to w stosunku do was, przywołać słowa Horacego. Poeta twierdził, że kiedy nie można dużo, trzeba choć trochę posunąć się dalej. Tak właśnie jest z nami, cały czas będziemy wzrastać, jeśli jest w nas pragnienie Boga - mówi ł 2 kwietnia wieczorem ks. Podbiera.

Duchowny zauważył, że każde rekolekcje są najważniejszą drogą do Boga, która wiedzie przez nasze serca. - Pamiętajcie o ważnym kontekście naszych spotkań w okresie Wielkiego Postu. Jezus, który patrzy na nas z krzyża, nie wypomina grzechu, ale wzywa do jeszcze większej miłości - podkreślał ks. Podbiera. - Chrystus pobudza nas do tej miłości, niezależnie od wszystkiego, od naszej sytuacji. Jezus widzi przede wszystkim nasze sera, a nie nasze ułomności - mówił rekolekcjonista. Przywołał także myśl biblijną, że wiara pozwalać "iść przez ciemne doliny".

- Nasz kościół, nasza parafia są otwarte na was. Zapraszam też do rozmów w ramach dyżurów, które pełnimy w kaplicy Pojednania - mówił ks. Stanisław Strojek, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu i zarazem dziekan nowotarski.