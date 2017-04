Kierowca ratownik uhonorowany

Dzielny kierowca otrzymał listy gratulacyjne od prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i Zarządu MPK oraz gratyfikację finansową.

Pan Stanisław pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym od 7 lat. 31 marca kierował, jak zwykle, autobusem linii 232 kursującej z przystanku Dworzec Czyżyny do Goszczy.

- Ok. godz. 14.15 podjechałem na przystanek przy szkole w Prusach. Zobaczyłem tam rowerzystę z telefonem w ręku. Pisał prawdopodobnie esemesa. Myślałem, że będzie wsiadał do autobusu. Nie dał jednak żadnego znaku. W momencie gdy wyjechałem z przystanku, jeden z pasażerów krzyknął, by się zatrzymać. W tym bowiem czasie rowerzysta się osunął. Wysiadłem szybko z autobusu, żeby zobaczyć, co się stało. Zobaczywszy, że jest nieprzytomny i nie daje oznak życia, wróciłem do autobusu, wezwałem karetkę pogotowia, a potem znów podszedłem do mężczyzny, który zasłabł. Zacząłem razem z dwoma pasażerami robić sztuczne oddychanie. Okazało się pomocne. Gdy przyjechało pogotowie, udało się go przywrócić do życia. Słyszałem, że jest w dobrej formie - powiedział S. Jóźwik.

- Nasi kierowcy nie boją się udzielać pomocy medycznej w przypadku zasłabnięć. Mają za sobą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Do tego dzięki telefonowi alarmowemu zwanemu przez nas „czerwonym telefonem” można szybko zawiadomić o wypadku pogotowie ratunkowe - dodał Grzegorz Dyrkacz, dyrektor krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.