Weź i czytaj - słowo Boże!

Na początku Eucharystii fragmenty I Listu św. Pawła do Galatów odczytali uroczyście premier Beata Szydło, rodzice prezydenta Andrzeja Dudy i senator Mieczysław Gil. Zachęcili tym samym wszystkich wierzących - w tym także przedstawicieli życia narodowego i państwowego - do zagłębiania się w słowo Boże.

Jak zauważył abp Jędraszewski w homilii, trzeba ciągle na nowo otwierać się na Boże słowa, w czym niewątpliwie pomaga rozpoczynający się 9. Tydzień Biblijny i związany z nim Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego przeżywany pod hasłem: "Weź i czytaj!".

Arcybiskup nawiązał również do I Listu św. Piotra, z którego wynika, że zmartwychwstanie Chrystusa pozwoliło ludziom zrozumieć siebie i całą, zupełnie dla nich nową rzeczywistość, która zaistniała w momencie chrztu.

Metropolita krakowski zauważył też, że wiara św. Piotra, na którym Chrystus zbudował swój Kościół, opierała się na jego osobistym spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. - Zmartwychwstanie Chrystusa stało się przełomowym wydarzeniem dla świata. Oznaczało ono ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem - zauważył.

Przypomniał również, że jedną z głównych prawd, które wynikają z Piotrowego Listu, jest niezwykła godność chrześcijan. Przekonywał wręcz, że nawet oskarżenia pogan nie powinny wierzących pozbawiać poczucia własnej wartości. - Godność chrześcijanina jest obiektywną wartością, którą nadał mu sam Chrystus i którą można odkryć i w pełni zrozumieć jedynie w świetle Jego krzyża - mówił.

Przypomniał też, że chrześcijanie mogą Boga nazywać swoim Ojcem. Powinni jednak unikać sytuacji i takich swoich czynów, które mogłyby sprawić, że utraciliby godność dziecięctwa Bożego. - Dla człowieka bowiem nie ma nic bardziej cennego niż cieszyć się Bożą łaską. Natomiast jej utrata powinna mu się jawić jako największe osobiste nieszczęście - wyjaśnił metropolita.

Zwrócił również uwagę na wielką nadzieję chrześcijan, którzy zmierzając za Chrystusem, pragną osiągnąć życie wieczne. - Chrześcijanin powinien żyć nadzieją, której daje wyraz m.in. w Składzie Apostolskim, kiedy wyznaje: "Wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne". Aby móc żyć tą nadzieją i tak silną wiarą, by nasze życie było skierowane ostatecznie ku Bogu, trzeba nieustannie karmić się Bożym słowem - zaznaczył.

Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II, Fundacji Soar oraz Fundacji Dabar. Ma ona skłonić wiernych do refleksji nad wybranym fragmentem słowa Bożego. W tym roku będą to wersety Listu św. Pawła do Galatów uroczyście odczytywane w kościołach.