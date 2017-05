Weźże se poczytaj!

- Przez 3 lata nasze biura i centrum informatyczne będą się znajdowały w budynku dworcowym. Później główną siedzibą stanie się zabytkowy budynek dawnego Zajazdu Kazimierskiego przy ul. Krakowskiej 29, który jest obecnie remontowany i adaptowany na nasze potrzeby. Znajdą się tam m.in. wielka czytelnia i wypożyczalnia oraz pokoje poświęcone pamiątkom po znanych pisarzach związanych z Krakowem, m.in. Czeslawie Miłoszu, Stanisławie Lemie, Sławomirze Mrożku oraz Wisławie Szymborskiej. Na razie zapraszamy do naszych filii, gdzie od 8 do 15 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, będą się odbywały ciekawe imprezy, m.in. spotkania literackie, lekcje biblioteczne dla uczniów i przedszkolaków - powiedział dziś Stanisław Dziedzic, pisarz i publicysta, dyrektor powołanej 1 stycznia Biblioteki Kraków.

Placówka powstała na bazie 4 dotychczasowych bibliotek dzielnicowych oraz ich filii. W trakcie kilku pierwszych miesięcy działalności udało się m.in. połączyć w jeden system bazy danych dotyczące zbiorów oraz czytelników. - Dzięki temu czytelnik, po zapisaniu się do jednej z naszych 57 filii, może korzystać ze zbiorów wszystkich placówek. Umożliwia to katalog elektroniczny dostępny zarówno w filiach bibliotecznych, jak i sieci na stronie: krakowczyta.pl - powiedziała Izabela Ronkiewicz-Brągiel, wicedyrektor BK. - Mamy obecnie zarejestrowanych 220 tys. czytelników. Największym wyzwaniem dla nas będzie dotarcie do osób, które w ogóle nie korzystały do tej pory z bibliotek publicznych. Poszerzeniu czytelnictwa sprzyja m.in. wychodzenie poza obszar książek papierowych i bezpłatne udostępniane książek w wersji elektronicznej. W razie potrzeby wypożyczamy na niezbyt długie terminy także czytniki do nich - dodała dyrektor Ronkiewicz-Brągiel. W planie jest również otwieranie filii BK na nowych osiedlach miasta.

Bieżące informacje o działalności Biblioteki Kraków można znaleźć na stroni internetowej: www.biblioteka.krakow.pl.