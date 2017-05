Uwaga, kierowcy! Wielkie utrudnienia na zakopiance

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, we wtorek 9 maja rozpoczęło się frezowanie nawierzchni DK7 na prawie 6-kilometrowym odcinku z Lubnia do Krzeczowa. Ten odcinek trzeba objechać przez Mszanę Dolną.

Prace potrwają do 11 maja, nawierzchnia będzie frezowana od ok. godz. 8 do zmierzchu. Maszyny rozpoczną prace z dwóch stron na jednym pasie jezdni, czyli jednocześnie od strony Lubnia i Krzeczowa. Drugim pasem będą się mogły poruszać pojazdy, ale ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Zalecany objazd wiedzie drogą wojewódzką przez Mszanę Dolną i krajową nr 28 do Skomielnej Białej.

Między 12 i 15 maja jazda zakopianką będzie się odbywać po sfrezowanej nawierzchni. Prace nie będą prowadzone ze względu na wzmożony ruch weekendowy.

Jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, czyli nie będzie opadów i temperatura nie będzie spadała poniżej zera, od 16 do 18 maja na sfrezowanym odcinku układana będzie nowa warstwa ścieralna nawierzchni i ruch ponownie będzie się odbywał jednym pasem jezdni wahadłowo lub objazdem przez Mszanę Dolną.

Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni jest konieczna ze względu na utratę odpowiedniej szorstkości przez istniejącą warstwę, co zmniejsza przyczepność pojazdów i może stanowić zagrożenie.