Dwa słowa klucze: ewangelizacja i miłosierdzie

Do tych wydarzeń doszło podczas wizyty papieża w Polsce w 1997 roku. Poniedziałkowe uroczystości w katedrze rozpoczął wykład bp. Grzegorza Rysia. Mówił on m.in. o dwóch słowach kluczach do zrozumienia postaci świętej królowej - ewangelizacji i miłosierdziu.

Jak podkreślał, św. Jadwigę cechowała "ewangelizacja konsekwentna, która się nie zadowala tylko uruchomieniem procesu, pierwszym wydarzeniem; ewangelizacja, która definiuje każde podejmowane przez nas w Kościele działania; ewangelizacja, która otwiera świeckim przestrzeń odpowiedzialności i przestrzeń działania".

Miłosierdzie w jej przypadku było natomiast nie tylko "atrakcyjnym świadectwem", ale "odwzorowaniem ewangelicznej skali wartości". - To jest przesłanie, które wyczytał z życia Jadwigi błogosławiony papież Paweł VI - podkreślał bp Ryś. - Nie wiem, czy to jest przesłanie zrozumiałe dla świata, ale wiem z całą pewnością, że to są dwa słowa klucze, którymi papież Franciszek opisuje nasz Kościół - zakończył.

Do postaci św. Królowej Jadwigi nawiązał w homilii także abp Marek Jędraszewski. Przewodniczył on Mszy św., w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele krakowskiego środowiska akademickiego. - Kiedy dzisiaj, w święto Matki Kościoła, czytamy Ewangelię o Maryi, która stała pod krzyżem, jakże nie odnieść tej sceny z Golgoty do tej, która rozegrała się tu, w katedrze wawelskiej, kiedy Jadwiga modliła się przed krucyfiksem, dając ofiarę z siebie dla Polski, dla Europy, dla Europy chrześcijańskiej, dla uniwersytetu, dając z siebie wszystko? - mówił m.in. metropolita krakowski.

Dokładna rocznica kanonizacji królowej Jadwigi i spotkania Jana Pawła II ze społecznością akademicką przypadnie 8 czerwca. Tego dnia w krakowskiej kolegiacie św. Anny, w której do owego spotkania doszło, wyświetlony zostanie film z papieskiego przemówienia (godz. 18.45). Wystąpi także chór UPJPII "Psalmodia", a o godz. 19.30 Mszy św. przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz.