Biskupi na Kalatówkach i Kasprowym Wiechu

Polscy biskupi wjechali przed południem 6 czerwca na Kasprowy Wierch i oglądali wystawę eksponatów po Janie Pawle II, obejrzeli fragment filmu i wysłuchali fragmentów wspomnień pracowników PKL o wizycie Białego Pielgrzyma na tym znanym górskim szczycie. Od tej pamiętnej wizyty mija dokładnie 20 lat.

Biskupów na Kasprowym Wierchu powitał dziekan zakopiański ks. Bogusław Filipiak. Hierarchowie z zaciekawieniem oglądali okolicznościową wystawę, rozmawiali z turystami.

- Zależy nam, by jak najwięcej osób razem z nami wspominało św. Jana Pawła II w rocznicę jego wizyty na Kasprowym Wierchu i w Zakopanem. Dlatego dzisiaj zapraszamy mieszkańców i gości do bezpłatnego wjazdu koleją na Kasprowy Wierch. Chcemy, by każdy mógł tego dnia, podobnie jak papież, zachwycić się pięknem górskiego krajobrazu - mówi Łukasz Chmielowski, członek Zarządu PKL.

W budynku górnej stacji kolei Kasprowy Wierch można oglądać wystawę "Śladami Jana Pawła II", obejmującą grafiki autorstwa znanego zakopiańskiego malarza i rysownika Arkadiusza Walocha oraz zdjęcia fotografów Pawła Murzyna i Bartka Solika. Dostępna jest również rozszerzona wystawa pamiątek po Ojcu Świętym, m.in. używanego przez niego sprzętu narciarskiego. Pamiątki zostały udostępnione PKL przez ks. Mariana Muchę, kustosza sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach.

Z darmowego przejazdu na Kasprowy Wierch korzystają setki osób. W kolejce przed dolną stacją PKL w Kuźnicach czeka się na wyjazd do góry 3-4 godziny, jednak chętnych mieszkańców Zakopanego i zorganizowanych grup wcale długie oczekiwanie nie zniechęca.

Niektórzy hierarchowie, na czele z abp. Salvatorem Pennacchio, nuncjuszem apostolskim w Polsce, modlili się i zwiedzali Pustelnię Brata Alberta na Kalatówkach powyżej Kuźnic. Biskupów powitała s. Teresa, przełożona generalna na Kalatówkach.

- Bardzo siostrom dziękuję za te chwile modlitwy i pokazanie tego niezwykłego miejsca, które bardzo urzeka - mówił abp Pennacchio. - Wracam zawsze chętnie do Pustelni Brata Alberta. To jest przepiękny zakątek na podhalańskiej ziemi. Naszła mnie taka refleksja, że ludzie wielcy tak niewiele potrzebowali do życia - mówił bp Jan Piotrowski z Kielc.

Na Kalatówki przyszedł także bp Adam Szal z Przemyśla. - Dziękuję Bogu za dar modlitwy w Pustelni Brata Alberta na Kalatówkach. Św. Brat Albert przyszedł z pomocą potrzebującym także w diecezji przemyskiej. Ja w tym miejscu dziękuję za to niezwykłe dobro i dzieła, które stworzył. Jakże potrzeba nam takiej prostoty w działaniu, pokory - podkreślał bp Szal.

Hierarchów spotkała niespodzianka ze strony sióstr albertynek - zakonnice zaprosiły biskupów do modlitwy w kaplicy od strony klauzury, której w ogóle nie otwierają dla innych. Był też czas na mały poczęstunek.