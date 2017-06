Nocna warta przy kościele

Parafianie z Lachowic w archidiecezji krakowskiej pilnują każdej nocy swojej świątyni od 21.00 do rana. W okolicy grasuje podpalacz.

W parafii w Lachowicach koło Suchej Beskidzkiej wierni od kilku dni pełnią wartę nocną przy swojej świątyni. Powód? W okolicy grasuje podpalacz. Na początku miesiąca w płomieniach stanął dom w odległości zaledwie 200 metrów od kościoła. Dzięki interwencji strażaków z OSP Lachowice nie doszło do przedostania się dymu na inne obiekty. Za pomoc w ujęciu sprawcy została nawet wyznaczona wysoka nagroda.

Parafianie strzegą swojego pięknego kościoła jak oka w głowie, trudno się im dziwić. W jego wnętrzu można znaleźć np. barokową chrzcielnicę z XVIII w. czy poczet świętych wykonanych jako malowidła zdobiące ściany świątyni.

- Postanowiliśmy, że będziemy pełnić nocne warty przy świątyni. Zaczynamy codziennie od godz. 21 i tak aż do godz. 5 nad ranem. Na dyżurze jest zawsze dwóch mężczyzn - opowiada Grzegorz Krawczyk, sołtys Lachowic. Wartę pełnił już pan Janek. - Wcale nas spanie nie łamie, spacerujemy wokół świątyni, bacznie obserwujemy, nawet bez kawy się obejdzie - mówi parafianin. Twierdzi, że jak tylko trzeba będzie, znowu zapisze się na dyżur.

Wszystkie służby postawione są w stan gotowości, a policjanci z Suchej wiele razy zajeżdżają do kościoła w Lachowicach i także sprawdzają, co się tam i w okolicach dzieje. Świątynia ma też system przeciwpożarowy "Tarcza". - Mimo to jesteśmy czujni i dokąd trzeba będzie, tak długo pozostaniemy na warcie - zapewniają parafianie w Lachowicach.

W czasie wakacji świątynia będzie udostępniona do zwiedzania przez wszystkie weekendy, od piątku do niedzieli. Zaplanowane są także koncerty organowe. Wszystkie informacje można znaleźć na bardzo dobrze prowadzonej stronie internetowej wspólnoty w Lachowicach.

- Nasz kościółek ukryty jest wśród starych drzew lachowickich. A w skrzypiących drewnianych drzwiach, omszałym gontowym dachu i chłodnym wnętrzu świątyni można usłyszeć tchnienie dawnych wieków - mówi ks. proboszcz Wiesław Ryżka.

