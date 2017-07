W trakcie jutrzejszych obrad 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO zostanie podjęta decyzja w sprawie rekomendacji o wysłaniu misji ekspertów, która ponownie zbada stan Puszczy Białowieskiej znajdującej się na Liście światowego dziedzictwa. Część środowisk ekologicznych w trakcie dzisiejszej manifestacji dało wyraz zaniepokojenia wycinką na terenach puszczy objętych gospodarką leśną, świerków zaatakowanych przez korniki.

Manifestanci rozwinęli anglojęzyczny baner z apelem do delegatów Sesji, by powstrzymali wycinkę. Manifestacja ekologów miała swój wyraz artystyczny. Plastycy pod przywództwem Cecylii Malik, znanej z wielu hapeningów w obronie drzew, przebrali się za dzięcioły. Wg artystów, przyroda m.in. dzięcioły, sama poradzi sobie z plagą kornika bez ingerencji człowieka i ścinania drzew. Manifestujących ekologów wspierał swym śpiewem Grzegorz Turnau. Na jednym z transparentów był też napis nawiązujący do znanej pieśni Jana Pietrzaka: "Żeby puszcza, żeby puszcza, żeby puszcza była puszczą".

Na przeciw ekologów znaleźli się przedstawiciele leśników z flagami "Solidarności" oraz grup prawicowych. "Nie zostawiaj kornika w lesie, bo las tego nie zniesie" - napisano na jednym z transparentów. -Jesteśmy tu by pokazać, że to na skutek doktrynerskiego podejścia części ekologów Puszcza Białowieska może ucierpieć z powodu plagi kornika. Nie chcemy, by do delegatów na Sesje UNESCO przedostał się tylko ich punkt widzenia z którym się nie zgadzamy - powiedział Ryszard Majdzik, niegdyś znany działacz podziemnej "Solidarności" i KPN, organizator kontrmanifestacji.