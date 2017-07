Bp Muskus: Dajmy sygnał, że los cierpiących nie jest nam obojętny

- Naszą życzliwą postawą i ofiarnością powiedzmy "nie" Europie egoizmu i "tak" Europie otwartego serca i miłosierdzia - mówił we wtorek 11 lipca bp Damian Muskus podczas akcji "Chrystus na barce".

We wspomnienie św. Benedykta, patrona Europy, bp Muskus razem z krakowianami modlił się o pokój dla Starego Kontynentu i powrót jego mieszkańców do chrześcijańskich korzeni.

Akcja ewangelizacyjna rozpoczęła się Mszą św. na barce "Nimfa". Podczas niej biskup, cytując słowa Benedykta XVI, przekonywał, że dziś Europa poszukuje własnej tożsamości i jedności, które rozpadną się, gdy zabraknie trwałego, duchowego fundamentu. Jak zauważył, pokój na ziemi może zagwarantować jedynie "ręka miłującego Stwórcy".

Zdaniem biskupa, jedyną odpowiedzią na lęki mieszkańców Europy jest Chrystusowy krzyż. Zauważył jednak, że modlitwą jesteśmy w stanie zdziałać wiele, ale nie można zapominać również o materialnej pomocy. - Naszą życzliwą postawą i ofiarnością powiedzmy "nie" Europie egoizmu i "tak" Europie otwartego serca i miłosierdzia - zachęcał.

Zaproponował również, by pomimo "naszych europejskich dramatów" pamiętać również o innych częściach świata, w których rozlewana jest krew niewinnych osób. - Zamiast wykorzystywać cierpienia ludzi do poprawy sondażowych wyników i do wzrostu oglądalności, zamiast ulegać egoizmowi, dajmy wyraźny sygnał światu, że los cierpiących, pozbawionych dachu nad głową, lękających się o swoje życie i bezpieczeństwo nie jest nam obojętny - apelował bp Muskus.

Po Mszy św. rozpoczął się koncert uwielbienia z zespołem Jaspis. Wierni trwali na modlitwie do późnego wieczora. Każdy otrzymał obrazek z relikwiami drugiego stopnia męczenników z Pariacoto - o. Michała Tomaszka i o. Zbigniewa Strzałkowskiego. Przez cały ten czas do ich dyspozycji byli również wstawiennicy.

Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia wolontariusze zachęcali przechodniów na bulwarach wiślanych do włączenia się w inicjatywę i zbierali pieniądze na odbudowę Szpitala św. Ludwika w Aleppo.

Organizatorami akcji "Chrystus na barce. Modlitwa o pokój dla Europy" byli młodzi ludzie zaangażowani we wspólnotę "Chrystus w Starym Mieście", członkowie zespołu Jaspis i Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie". Akcję wsparła również Krakowska Żegluga Pasażerska, a swoim patronatem objął ją abp Marek Jędraszewski.