Jak celebrować liturgię?

Odpowiedź na to właśnie pytanie będzie przyświecać jubileuszowej edycji rekolekcji liturgicznych "Mysterium fascinans".

Wydarzenie, organizowane już po raz 10. przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny, rozpocznie się 8 września, a zakończy 2 dni później. Hasłem tegorocznego spotkania w Krakowie będzie: "Duch liturgii". Jak zaznacza Michał Wsiołkowski, koordynator rekolekcji, odnosi się ono do poprzedniej edycji, ale jest też jej kontynuacją i poszerzeniem. - Nawiązuje także do słów kard. Josepha Ratzingera, później papieża Benedykta XVI, który podczas swojego pontyfikatu pokazywał nam naczelne miejsce liturgii w życiu Kościoła i w życiu chrześcijanina - mówi.

Przewodnikiem w poszukiwaniu właściwego rozumienia liturgii i w odkrywaniu sztuki celebracji obu form rytu rzymskiego będzie o. Cassian Folsom, profesor rzymskiego "Anselmianum" i przeor benedyktyńskiej wspólnoty w Nursji. Uczestnicy krakowskiego spotkania będą się również zastanawiać, jak żyć liturgią na co dzień.

- Chcemy pytać o to, jak liturgia kształtuje całość chrześcijańskiego życia. Innymi słowy to, co możemy nazwać liturgiczną osobowością człowieka wierzącego - życie w obecności Słowa, przeniknięte duchem dziękczynienia i ofiary, w nieustannym uwielbieniu Boga - dodaje ks. Krzysztof Porosło, pomysłodawca rekolekcji.

Organizatorzy podkreślają, że najważniejszym założeniem tych spotkań jest chęć przełożenia skomplikowanych tematów teologicznych na zrozumiały język. - Wybierając prelegentów, kierujemy się przekonaniem, że potrzebujemy przede wszystkim pedagogów, którzy w sposób przystępny wyłożą prawdy wiary katolickiej - wyjaśnia M. Wsiołkowski.

Wśród prelegentów jubileuszowego spotkania będą m.in. ks. Robert Woźniak, o. Tomasz Grabowski OP czy ks. Wojciech Węgrzyniak. Przybliżą oni uczestnikom takie zagadnienia, jak "Sakramentalna natura liturgii: ciało i duch w liturgii " czy "Dwie formy rytu rzymskiego - dlaczego i skąd?".

Choć początki wydarzenia tego nie zapowiadały, obecnie gromadzi ono około 200 osób. - Chyba nikt się nie spodziewał, jak bardzo rekolekcje te rozrosną się i jak na przestrzeni lat będzie rozwijała się ich forma. Dzisiaj, zapraszając na 10. edycję, jesteśmy przekonani, że nie mogą się one odbywać inaczej niż w rytm celebrowanej liturgii - zauważa ks. Porosło.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w rekolekcjach, może wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.mysteriumfascinans.pl. Aby stać się uczestnikiem spotkania, trzeba mieć ukończone 16 lat.