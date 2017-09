Polak chce zjechać na nartach ze szczytu K2

Zakopiańczyk Andrzej Bargiel wyruszył na kolejną wyprawę. Tym razem sam przyznaje, że będzie to najtrudniejsza z dotychczasowych ekspedycji.

Cel jest bowiem najbardziej ambitny, najtrudniejszy i niebezpieczny Jest nim drugi pod względem wysokości szczyt Ziemi - K2 (8611 m n.p.m.). Nikt jeszcze nie zjechał na nartach z wierzchołka do podstawy szczytu. Dlatego wyprawa K2 Ski Challenge rusza pod hasłem "Dokonać niemożliwego". Hasło nie oznacza jednak, że zjazd z K2 jest niemożliwy. Zjeżdżano już fragmentami stoków i ścian Góry Gór, nikt jednak nie dokonał pełnego zjazdu ze szczytu.

Około 400 metrów z samego wierzchołka zjechał słynny włoski alpinista i narciarz z Południowego Tyrolu, partner wspinaczkowy Reinholda Messnera, Hans Kammerlander. Kammerlander zjeżdżał z większości szczytów ośmiotysięcznych, ale żaden z jego zjazdów nie prowadził z wierzchołka do podstawy albo do granicy śniegu, tak jak w 2014 roku z Manaslu zjechał Andrzej Bargiel i jak rok później dokonał pierwszego zjazdu z Broad Peaku.

Inne próby zjazdu z K2 podejmowali Amerykanin David Watson w 2009 roku, Szwed Fredrik Ericsson w 2010 roku i Niemiec Luis Stitzinger w 2011 roku. Jednak żaden z nich nie zdobył szczytu. Watson zjeżdżał z wysokości 8350 m do położonego kilometr niżej obozu III, a następnie, po przejściu prawie kilometra prowadzącą przez partie drogą normalną przez tzw. Żebro Abruzzów, zapiął ponownie narty, by dotrzeć na nich do bazy.

Ericsson zjeżdżał z wysokości 7800 m do bazy Drogą Cesena, zwaną także Baskijską, bo pokonaną po raz pierwszy w 1994 roku przez hiszpańsko-baskijski zespół, ale zginął potem podczas próby ataku szczytowego.

Stitzinger, choć szczytu nie zdobył, dokonał najdłuższego dotąd zjazdu ze stoków K2 - z wysokości 8050 m do położonej na 5100 m n.p.m. bazy. Jako pierwszy spróbował zjazdu z Drogi Cesena w kierunku południowej ściany i dolnych partii, którymi prowadzi niepowtórzona do tej pory Droga Polska, w zachodnich publikacjach zwana Drogą Kukuczki (poprowadzili ją w 1986 roku Jerzy Kukuczka i Tadeusz Piotrowski).

To właśnie tym wariantem po pokonaniu pól podszczytowych, słynnej Szyjki Butelki, czyli stromego kuluaru ulokowanego pod gigantycznych rozmiarów serakiem i długiego, łagodnie nachylonego Ramienia K2, chce zjeżdżać Andrzej Bargiel. Przez ostatnie tygodnie trenował on w Chamonix, wchodząc na wysokie szczyty francuskich Alp i zjeżdżając najtrudniejszymi kuluarami w regionie.

Na wyprawie będą mu towarzyszyć m.in. ratownik TOPR Kuba Poburka oraz młodszy brat narciarza Bartek, którzy wspierali skialpinistę także podczas wyprawy na szczyty Śnieżnej Pantery, a także Marcin Kin, fotograf większości wcześniejszych wypraw, Szymon Rzankowski oraz operatorzy filmowi. Na K2 działać będzie także wyprawa unifikacyjna Polskiego Himalaizmu Zimowego im. Artura Hajzera, w której składzie jest także wspierający Andrzeja na poprzednich wyprawach Dariusz Załuski.