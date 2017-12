Abp Jędraszewski: Rozwój społeczeństwa zależy od rodziny

Spotkanie rozpoczęła katecheza metropolity na temat rodziny, w której zwrócił on uwagę, że badania socjologiczne pokazują, iż szczęście rodzinne jest pragnieniem większości młodych ludzi, co odpowiada temu, do czego człowiek został powołany przez Boga. Przytaczając fragmenty adhortacji "Amoris Laetitia", podkreślił, że "nie będzie właściwego rozwoju społeczności ludzkiej bez tej najbardziej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina".

Wskazał też, że w Piśmie Świętym jest ukazanych wiele sytuacji rodzinnych - zarówno tych radosnych, jak i trudnych. - Ale to nie jest tylko zapis historii pewnych ludzi. Biblia przekazuje nam przede wszystkim zamysł Pana Boga co do człowieka i rodziny. Mówi o tym, jak należy żyć, aby ten Boży zamysł w sobie i między sobą urzeczywistnić oraz jak dojść do życia pełnego szczęścia w wieczności, budując na Chrystusowej Ewangelii - powiedział.

Następnie metropolita odpowiadał na pytania wiernych, w tym odnośnie Komunii dla rozwodników w świetle treści adhortacji "Amoris Laetitia". Jak ocenił, w Polsce jest coraz więcej rozpadających się małżeństw i osób, które tworzą nowe, niesakramentalne związki, wobec czego Kościół nie może przyjmować "polityki strusia", ale wykazywać ogromną troskę duszpasterską w tym zakresie.

- Na te problemy trzeba odpowiadać w duchu Chrystusowej Ewangelii, łącznie z tym radykalizmem, który jednoznacznie wynika z wypowiedzi Pana Jezusa, wskazującego, że w zamyśle Bożym mąż nie powinien dawać żonie listu rozwodowego, jak dopuszczało prawo Mojżeszowe - mówił.

W innym z pytań kilkunastoletni chłopak przedstawił dramaty, jakie przeżywa po rozwodzie rodziców. Arcybiskup zachęcił go, by trzymał się blisko Boga i znalazł środowisko rodzinne lub koleżeńskie, które otoczy go prawdziwym wsparciem.

- Nie będzie zdrowego społeczeństwa bez zdrowych małżeństw i rodzin. Nie będzie dobrej przyszłości Kościoła bez tych prawdziwych domowych Kościołów, czyli rodzin, które każdego dnia na nowo z miłością i ufnością, przy Bożej pomocy, próbują budować swoje szczęście - dodał przy tym.

W czasie spotkania metropolitę poproszono także o zajęcie stanowiska wobec niedawnego odwołania w Krakowie konferencji "Prawo dziecka do życia", co było skutkiem protestu 800 osób związanych z Partią Razem.

- Mamy do czynienia z tym, co wielokrotnie piętnował Benedykt XVI - z dyktaturą mniejszości i lękiem tych, którzy ponoszą odpowiedzialność za życie społeczne i uczelniane przed wzięciem odpowiedzialności wobec ideologii lewackich, które nie mają nic wspólnego z nauką, a często są jej wprost przeciwne - ocenił abp Jędraszewski, zaznaczając, że nieobojętność na los ludzi, których istnienie jest zagrożone, jest najbardziej wyrazistym kryterium człowieczeństwa.