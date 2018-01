Nie bójcie się świętości!

Najpierw, podczas Mszy św. w kaplicy arcybiskupów krakowskich, abp Marek Jędraszewski przypomniał młodzieży, że każdy ma w życiu to, do czego przeznaczył go Pan Bóg, a zadanie człowieka polega na tym, aby usłyszeć Boży głos i nie uciekać przed nim, ale odważnie iść za Jezusem.

- Jesteście wciąż w pięknym wieku, w którym dopiero stoicie przed ważnymi życiowymi decyzjami i wyborami. Gdy więc spotykamy się dziś w miejscu, w którym kard. Adam Sapieha wyświęcił na kapłana Karola Wojtyłę, modlę się za was, by każdy umiał usłyszeć głos Pana, rozpoznać swoje powołanie i wiernie w nim wytrwać - mówił metropolita.

Całego kazania można posłuchać tutaj:

Następnie, składając młodym życzenia w sali Okna Papieskiego, mówił, że Jan Paweł II zawsze mocno kochał młodych, więc dziś pewnie na nich patrzy nie tylko z portretu umieszczonego w słynnym oknie, ale przede wszystkim z okna niebiańskiego, i uśmiecha się z radością.

Wspomniał też, że dwa dni temu Uniwersytet Papieski Jana Pawła II przyznał tytuł doktora honoris causa wybitnemu francuskiemu filozofowi, prof. Remiemu Brague’owi, który jak mało kto wie, na czym polega fenomen Europy i jej chrześcijańskich korzeni. Rozumie też powołanie Europejczyka żyjącego w Europie, która chce odciąć się od wartości i pogrąża się w samobójczym chaosie.

- Bóg chrześcijański to Bóg, który ma wobec człowieka większe ambicje, niż człowiek wobec Niego. Chodzi o to, że każdy ma swoje plany i pragnienia, a Bóg zawsze stawia przed nami większe cele i chce, żebyśmy stali się kimś, wzorując się na Chrystusie - tłumaczył arcybiskup, życząc przedstawicielom RAM i KSM, by każdego dnia żyli prawdą o Chrystusie i pogłębiali swoją wiedzę i miłość do Niego.

- Niech On staje się mistrzem waszego człowieczeństwa. Bądźcie jeszcze bardziej Chrystusowi, odczytujcie Boże ambicje wobec was i nie bójcie się dążyć do świętości - największej ambicji Boga wobec człowieka - apelował abp Jędraszewski.

Życzeń arcybiskupa można posłuchać tutaj:

