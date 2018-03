Powstała ona z inicjatywy młodzieży, która po Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 chciała kontynuować działalność ewangelizacyjną w archidiecezji. W efekcie rada ma być organem doradczym metropolity krakowskiego, któremu ma pomagać w pełnieniu pasterskiej posługi na rzecz młodzieży.

W skład rady, której kadencja wynosi dwa lata, weszły 22 osoby. Na jej czele stanął archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Łukasz Michalczewski.

10 osób, liderów największych wspólnot młodzieżowych działających w archidiecezji, zostało powołanych z nominacji arcybiskupa. Są to:

Monika Palus

Tomasz Konturek

Jakub Komnata (Ruch Światło–Życie)

Konrad Wrocławiak (Ruch Apostolstwa Młodych)

Maria Biłko (KSM)

Iwona Jeleń (Góra Dobra)

Dagmara Duda (harcerze)

Remigiusz Kucharski (służba liturgiczna)

Dawid Terelak (duszpasterstwa akademickie)

Mariola Senderska (Wydział Katechetyczny)

Kolejne 3 osoby powołane zostały z nominacji archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży. Są to:

Paulina Suchodolska

Karolina Zając

Konrad Ciempka (wspólnota Chrystus w Starym Mieście i krakowski oddział Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie)

Ostatnich 8 osób to przedstawiciele dekanatów archidiecezji krakowskiej. Zostali oni wybrani spośród 45 dekanalnych liderów młodzieży, reprezentujących 8 wyznaczonych rejonów. Są to:

Artur Schefer (dekanaty: Kraków-Centrum, Kraków-Kazimierz, Kraków-Salwator, Kraków-Prądnik)

Patryk Karczmarz (dekanaty: Kraków-Bronowice, Kraków-Krowodrza, Kraków-Prokocim, Bolechowice, Czernichów, Krzeszowice)

Jan Tworzydło (dekanaty: Kraków-Podgórze, Kraków-Borek Fałęcki, Mogilany, Niegowić, Skawina, Wieliczka Wschód, Wieliczka Zachód)

Daria Wątorek (dekanaty: Kraków-Bieńczyce, Kraków-Mogiła, Niepołomice, Wawrzeńczyce)

Anna Maczałaba (dekanaty: Dobczyce, Mszana Dolna, Myślenice, Pcim, Sułkowice)

Marcin Bobula (dekanaty: Kalwaria Zebrzydowska, Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Wadowice-Północ, Wadowice-Południe, Zator)

Łukasz Muzyka (dekanaty: Babice, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia)

Paweł Hanusiak (dekanaty: Białka Tatrzańska, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów)

Podczas uroczystej Mszy św. w homilii arcybiskup mówił, m.in. że śmierć Chrystusa na krzyżu nie była ostatnim słowem Jego Paschy, czyli przejścia przez cierpienie, mękę i śmierć do Ojca. Było nim zmartwychwstanie, zwycięstwo nad złem, nad grzechem, nad szatanem i śmiercią. Apelował też do zebranych w katedrze wawelskiej, by na imię Jezusa zginało się każde kolano. Tylko On bowiem jest naszą nadzieją i zbawieniem.

Po Eucharystii i zaprzysiężeniu Rady Młodych w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego odbyło się zakończenie diecezjalnych obchodów XXXIII Światowego Dnia Młodzieży oraz XVI Forum Młodych Archidiecezji Krakowskiej. Każdy mógł tam spróbować specjalnej zupy panamskiej przygotowanej przez jedną z renomowanych restauracji krakowskich oraz wziąć udział w koncercie uwielbienia.

