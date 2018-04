Nieznany dokument ks. Wojtyły

Niedawno ojcowie augustianie, do których należy kościół św. Katarzyny, otrzymali kopię dokumentu kierującego młodego kapłana do pracy wikariuszowskiej. - Przekazana kserokopia dokumentu to nominacja ks. dr. Wojtyły na wikariusza kooperatora przy kościele parafialnym św. Katarzyny w Krakowie, z parafką abp. Eugeniusza Baziaka. Stanowi to cenną pamiątkę historii kościoła i parafii z lat 1951-1953. Mamy więc powód do radości, że posługę wikariusza w naszym kościele pełnił dzisiejszy św. Jan Paweł II papież - powiedział o. Marek Donaj, przeor krakowskich augustianów.

"Niniejszym mianujemy Wielebność Twoją wikariuszem kooperatorem przy kościele parafialnym św. Katarzyny w Krakowie, wyznaczając mu jako mieszkanie służbowe mieszkanie nr... w domu przy ul. Kanoniczej l. 19 w Krakowie" - napisano w decyzji.

- Dokument z 10 października 1951 r. pochodzi z teczki personalnej ks. Wojtyły, przechowywanej w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Miałem je w ręku w trakcie kwerendy komisji historycznej w czasie procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II, gdzie byłem sędzią. Wówczas nie były ujawnione, gdyż szczegóły procesu są objęte tajemnicą. Teraz zaś, już kilka lat po kanonizacji, obostrzeń w publikacji takich dokumentów już nie ma. Sięgnąłem po nie teraz, przygotowując publikację o pobycie ks. Wojtyły w parafii św. Floriana w Krakowie - powiedział ks. Scąber, referent ds. kanonizacyjnych w archidiecezji krakowskiej.

Sprawa formalnej posługi wikariuszowskiej przyszłego papieża u św. Katarzyny po zwolnieniu we wrześniu 1951 r. z obowiązków wikarego w kościele św. Floriana i udzielenia mu trzyletniego urlopu naukowego nie została odnotowana w fundamentalnym "Kalendarium życia Karola Wojtyły", opracowanym przez ks. Adama Bonieckiego. Wspomina się tam jednak o tym, że odprawiał we wspomnianej świątyni codzienne Msze św.