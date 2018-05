Jubileusz 40-lecie istnienia w Polsce Ruch "Wiara i Światło" świętował 5 maja, podczas dziękczynnej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uroczystej Mszy św. przy ołtarzu polowym, gdzie ustawiony został słynący łaskami obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, przewodniczył bp Henryk Ciereszko, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ruchu "Wiara i Światło". Wraz z nim koncelebrowało ją kilkudziesięciu kapłanów.

- Podążajcie drogą ewangelicznych błogosławieństw, bo waszą misją jest przemiana świata w ten właśnie sposób - mówił bp Ciereszko dodając, że wspólnoty ruchu koncentrujące się wokół ludzi niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo, są "tą cząstką Kościoła, która jest szczególnie ważna ze względu na to, że skupia ludzi najuboższych, ciężko doświadczonych, a nierzadko odrzucanych przez świat". Co więcej, misją ruchu jest dawanie świadectwa miłosiernej miłości Boga, która dla każdego z nas jest ratunkiem i jest zdolna do pokojowej przemiany otaczającego świata.

Biskup zauważył też, że w czasie 40 lat działalności wspólnoty "Wiara i Światło" zrobiły wiele nie tylko w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym, ale przede wszystkim na rzecz pozytywnego ich postrzegania w społeczeństwie i w Kościele.

Jego słowa przedstawiciele 90 polskich wspólnot "Wiara i Światło" przyjęli burzą oklasków.

Przed Eucharystią podopieczni ruchu wraz ze swoimi bliskimi oraz opiekunami ze wspólnot uczestniczyli w inscenizowanej przez osoby niepełnosprawne i ich przyjaciół Drodze Światła. Była ona tak przygotowana, aby opowiadała o spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym i nawiązywała do problemów współczesnego świata i życia wspólnot "Wiara i Światło".

Podczas pielgrzymki odbywającej się pod hasłem "Ja was wybrałem sobie ze świata" Joanna Koczot, odpowiedzialna za wspólnoty w Polsce, przekonywała osoby niepełnosprawne, że są bardzo potrzebnie Kościołowi i światu. Ich rodzicom podziękowała z kolei, że przyjęli "ich dar życia" naznaczonego tajemnicą cierpienia i wyjątkowymi zdolnościami w sferze serca, które mogą nieść światu.

Do uczestników spotkania dzięki telełączom przemówili też twórcy ruchu: Jean Vanier oraz Marie-Hélene Mathieu.

- Dzięki wspólnotom "Wiara i Światło" odkrywamy tajemnicę osób z upośledzeniem umysłowym. Tajemnica ta sprowadza się do tego, że choć mają oni mniej rozwinięte zdolności w sferze intelektu, to mają wyjątkową zdolność do miłości, dzięki czemu, jeśli zostaną przyjęci i zaakceptowani, mogą być "prawdziwym błogosławieństwem dla rodziny i wspólnoty" - zaznaczył Vanier.

Warto dodać, że przy ołtarzu polowym przez cały czas stały cztery świece symbolizujące miasta, gdzie powstały pierwsze w Polsce wspólnoty: Wrocław, Warszawę, Kraków i Poznań. Dziś wokół tych miast rozwinęły się cztery prowincje ruchu, skupiające 90 wspólnot. Świece zapalił bp Henryk Ciereszko.