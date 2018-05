Pogrzeb Antoniego Zięby

Dr inż. Antoni Zięba, wytrwały inicjator i czołowy działacz polskiego ruchu obrony życia, szczególnie nienarodzonych, oraz twórca i redaktor czasopism katolickich, zmarł 3 maja w Krakowie w 70 roku życia. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się we wtorek o godz. 16 w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w krakowskim Borku Fałęckim. Liturgii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Po Mszy św. nastąpi złożenie ciała do grobu na cmentarzu przy ul. Zawiłej. Zmarły życzył sobie, by na jego pogrzeb nie przynosić wieńców i kwiatów, lecz złożyć datki na potrzeby Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Ofiary do puszek będą zbierali wolontariusze.

„Wyrażam moją wdzięczność za dar jego życia, przepełnionego chrześcijańską miłością. Pan pozwolił mu zakończyć ziemską pielgrzymkę w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, której był oddany i Jej opiece powierzał dzieło obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Trudno przecenić zasługi Pana Inżyniera - był i będzie wzorem dla wielu, którzy nie chcą zgodzić się na cywilizację śmierci i pod prąd współczesnemu światu mówią życiu: Tak!” - napisał o zmarłym metropolita krakowski.

„Służył ludziom, zwłaszcza tym, którzy najbardziej byli pozbawiani prawa do życia. Odszedł człowiek wielkiej zasługi w obronie życia nienarodzonych. Odszedł człowiek, który głosił piękno życia rodzinnego i małżeństwa na zasadach Ewangelicznych” - dodał kard. Stanisław Dziwisz.

