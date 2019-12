Teresa Lipowska, czyli serialowa pani Barbara, cieszy się, że mogła wziąć udział w akcji. - Jestem ogromnie szczęśliwa, że to właśnie w tej mojej kuchni, u mojej rodziny, możemy zapakować Szlachetną Paczkę dla osób, które tego potrzebują. Uważam, że najpiękniejszą rzeczą na świecie jest dać od siebie to, co się ma najlepszego i przekazać to drugiej osobie - mówiła.

- Jesteśmy w kuchni, w której ja też wychowałem się jako widz serialu "M jak miłość" już 18 lat temu. Ta kuchnia kojarzy się z ciepłem domowym i z domowym ogniskiem - komentował Mikołaj Roznerski (serialowy Marcin Chodakowski), który razem z T. Lipowską, Rafałem Mroczkiem oraz Małgorzatą Pieńkowską przygotował podarunki dla rodziny pani Justyny i pana Jarosława.

- Oboje mają 65 lat. Pomagamy im, bo pani Justyna ciężko zachorowała i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - mówił M. Roznerski.

Życie pani Justyny i pana Jarosława nigdy nie należało do lekkich. Dopiero gdy się poznali i pokochali, uwierzyli, że los może się uśmiechnąć także i do nich. Wtedy przyszła diagnoza. Szereg schorzeń i podejrzenie raka kości doprowadziły kochające się małżeństwo na skraj załamania oraz biedy. By ratować życie pani Justyny, zadłużyli się, czego skutki ich rodzinny budżet odczuwa do dziś. Po odliczeniu opłat za mieszkanie, lekarstwa i spłatę długu na miesiąc zostaje im 299 zł na osobę, czyli nieco ponad 9 zł na dzień. Wśród swoich najpilniejszych potrzeb seniorzy wymienili żywność, środki czystości oraz... tapczan. Swój obecny otrzymali wiele lat temu od rodziny, która wymieniając meble w mieszkaniu, podarowała im swój stary.

- Sytuacja seniorów w naszym kraju jest ciężka, dlatego też wybraliśmy tych państwa, żeby dla nich zrobić Paczkę - mówił R. Mroczek.

Mimo przeciwności pani Justyna i pan Jarosław starają się być samodzielni i nie narzekać. Sekretem ich małżeństwa jest miłość - pielęgnują ją każdego dnia i to ona daje im siły. Żyją bardzo skromnie, ale tworzą szczęśliwą rodzinę, która potrafi czerpać radość z każdej chwili wspólnego spaceru z psem czy rozmów przy herbacie. Nie wiedzą, ile czasu im zostało, ale chcą spędzić jesień życia w szczęściu. Razem.

- To jest piękne, że oni się tak wspierają, kiedy pan Jarosław mówi do pani Justyny: "Nie przejmuj się, mamy siebie, jesteśmy razem - to jest najważniejsze" - opowiadała w rozmowie z aktorami Anna Wilczyńska, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizującego Szlachetną Paczkę.

- Miłość w tym wieku jest bardzo potrzeba. To ich trzyma - komentowała z kolei T. Lipowska, dodając, że ekipa "M jak miłość" będzie trzymała za pana Jarosława i panią Justynę kciuki, żeby ich miłość wciąż się rozwijała.

By zostać darczyńcą i znaleźć rodzinę, której chce się pomóc, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl i zajrzeć do bazy rodzin. Warto się pospieszyć, bo Weekend Cudów, kiedy prezenty trafią do rodzin, już za tydzień!