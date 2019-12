List abp. Marka Jędraszewskiego na Adwent 2019 r.  

Abp Jędraszewski zwraca również uwagę, że przyjście Jezusa na świat stanowiło "pełnię czasu".

To wydarzenie było darem Ojca dla ludzkości, a dar można przyjąć lub go odrzucić.

"Tylko ci ludzie nie zginą i będą mieli życie wieczne, którzy ten Boży dar przyjmą w duchu wiary - to znaczy uwierzą w Jezusa Chrystusa Syna Bożego i staną się Jego prawdziwymi uczniami" - pisze metropolita i przypomina, że "aby móc przyjąć z wiarą Jezusa Chrystusa i dziękować Bogu czystym i radosnym sercem za dar Jego nieskończonej miłości do nas, trzeba się do tego wewnętrznie przygotować".

Temu właśnie służy Adwent - czas modlitwy, oczyszczania serc w sakramencie pokuty, dobroci okazywanej innym.

"Tak właśnie przeżywany adwentowy czas musimy jednak wpleść w całe nasze chrześcijańskie życie (…). Różne są przejawy postawy czuwania i gotowości. Polega ona jednak przede wszystkim na tym, byśmy nieustannie wsłuchiwali się w głos Chrystusa i trwali przy tej prawdzie, którą On sam nam objawił odnośnie do nas jako ludzi" - wskazuje arcybiskup.

Jego zdaniem to właśnie Chrystus jest podstawowym kluczem dla człowieka, aby mógł on zrozumieć siebie samego. "Jedynie bowiem w świetle Chrystusowej Ewangelii każdy człowiek może pojąć swoje powołanie i swoją osobową godność. To Chrystusowa Ewangelia rzuca fundamentalne światło na to, kim jest człowiek jako kobieta i mężczyzna, a także: jak powinny kształtować się relacje małżeńskie i rodzinne, i w oparciu o jakie wartości należy budować nasze życie społeczne i narodowe" - podkreśla nawiązując do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do Polski.

Papież wzywał wtedy Polaków do jednoznacznego sprzeciwu wobec materialistycznej i ateistycznej wizji człowieka, którą głosiła obowiązująca wówczas totalitarna ideologia marksistowska.

"Dzisiaj musimy za wszelką cenę trwać przy nauce Chrystusa, zdając sobie sprawę z tego, że zawiera ona w sobie jednoznaczne »nie« wobec lansowanych przez niektóre środowiska ateistycznych ideologii gender i LGBT. Jeśli chcemy ocalić prawdę o sobie jako o istotach stworzonych na obraz i podobieństwo Boga i odrodzonych do godności dzieci Bożych dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, musimy ciągle wracać do słów św. Pawła Apostoła: »Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa«" - podpowiada abp Jędraszewski.

Cały list można przeczytać TUTAJ.