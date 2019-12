Kraków. Rozpoczyna się Festiwal Pieśni Adwentowych  

To jedna z niewielu imprez chóralnych w Europie o charakterze adwentowym. Przyciąga do Krakowa rokrocznie chóry o najwyższym poziomie wykonawczym. - Staramy się, by przyjeżdżały do nas co roku inne zespoły, o zróżnicowanym składzie i repertuarze. Przybywają chóry z różnych kontynentów; oprócz reprezentantów krajów europejskich będzie koncertował także zespół z Republiki Południowej Afryki - powiedział Maciej Przerwa, dyrektor organizacyjny festiwalu.

Koncerty i przesłuchania festiwalowe będą się odbywały w świątyniach krakowskich. Występy chórów będzie oceniało międzynarodowe jury, złożone z wybitnych chórmistrzów.

Festiwal inaugurują dziś o godz. 19 dwa koncerty - "Światło i śpiew" w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) oraz "Śpiewanie po zmierzchu" w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52a).

W sobotę 7 grudnia w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła od godz. 9 do 17.30 będą trwały przesłuchania konkursowe w 6 kategoriach. Tego dnia wieczorem odbędą się kolejne koncerty: w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej - godz. 19, w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła - godz.19 i bazylice Mariackiej - godz. 19.30.

Festiwal zakończy się w niedzielę 8 grudnia o godz. 19.30 koncertem galowym w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Wstęp na wszystkie koncerty i przesłuchania festiwalowe jest wolny. Szczegółowy program jest dostępny na www.christmasfestival.pl.