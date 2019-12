W piątek i sobotę zbiórka żywności Caritas  

Zbiórka jest tym ważniejsza, że wciąż nie ruszyła tegoroczna edycja Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa", z którego najubożsi od kilku lat otrzymywali wsparcie.

Dzięki wolontariuszom z parafialnych zespołów Caritas, parafialnych zespołów charytatywnych i szkolnych kół Caritas oraz dzięki zaangażowaniu darczyńców podczas przedświątecznych akcji udaje się zebrać ok. 20 ton żywności, która po podliczeniu, posegregowaniu i podzieleniu na świąteczne paczki trafia następnie do najuboższych rodzin.

Szczegóły oraz listę sklepów można znaleźć na www.krakowcaritas.pl.

Grudzień to gorący czas dla Caritas. Trwa już Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom - akcja, w której biorą udział wszystkie parafie archidiecezji krakowskiej. W ramach jej 26. edycji Caritas Archidiecezji Krakowskiej przygotowała i dostarczyła do parafii ponad 160 tys. małych i ok. 20 tys. dużych świec, które znajdą się na wigilijnych stołach małopolskich rodzin. Każda zapalona świeca to dar, który trafi do dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Będą to ufundowane obiady, wakacje, pomoc w leczeniu, wsparcie w placówkach, które prowadzi Caritas.