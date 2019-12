Bóg mówi dziś do was po imieniu: "Moja jesteś" - zauważył bp Jan Szkodoń, który przewodniczył Mszy św. z obrzędem konsekracji dziewic.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 kobiet - Dorota, Anna, Joanna, Anna, Monika, Małgorzata, Jolanta, Kamila - dołączyło do grona dziewic konsekrowanych archidiecezji krakowskiej. Zwieńczeniem długotrwałych przygotowań do życia w tym właśnie stanie był ślub czystości, jaki złożyły w obecności bp. Szkodonia.

- Chcecie dziś publicznie, wobec zgromadzonego tu Kościoła, wyrazić wiarę, że Bóg was wybrał, byście żyły w doskonałej czystości. To Jego dar i łaska - mówił w homilii bp Szodoń, dodając, że do tej łaski można odnieść słowa proroka Izajasza: "Nie lękaj się. Wezwałem cię po imieniu. Moim jesteś".

- Przyjmujecie dar czystości, który wiąże się z Bożą obecnością. Bóg mówi bowiem do każdej z was: "Moja jesteś". Ten dar jest też łaską Bożą, przez którą będziecie iść do świętości oraz do zbawienia i przez którą będziecie pomagać bliźnim wybierać Chrystusa i Ewangelię. Dar czystości niech będzie także światłem dla was i dla innych ludzi. Światłem, ale też upomnieniem i głoszeniem spraw duchowych ponad ludzkimi. Niech również mówi o wieczności, o niebie, do którego zdążamy - podkreślał bp Szkodoń.

Przestrzegał również, że idąc przez świat, dziewice konsekrowane będą spotykały się z potęgą grzechu, bo szatan, im bardziej święte widzi zamiary, tym bardziej podstępne zastawia sidła. - Chrystus dziś na nowo przygarnia was do swojego Serca. Przygarniajcie się więc nawzajem i przygarniajcie ludzi modlitwą, przykładem i odwagą. Wszystko to niech streszcza się w waszym życiu w słowach Maryi: "Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego". Niech wam się więc stanie według słowa Pana - zaznaczył bp Szkodoń.

Po złożeniu ślubu każda z dziewic, oprócz obrączki, dostała też księgę liturgii godzin.

Obecnie w archidiecezji krakowskiej jest 51 dziewic konsekrowanych. Kolejne kilkanaście kobiet przygotowuje się do życia w tym stanie.