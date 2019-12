Zorganizował ją restaurator i filantrop Jan Kościuszko wraz ze wspierającymi go firmami i wolontariuszami.

Jak przekonywał, ta pomoc jest potrzebna, bo nie jest prawdą, iż w Polsce nie ma biedy. Ona jest, dlatego celem akcji jest również integracja wszystkich, którzy przychodzą na Rynek, a nawet przyjeżdżają z różnych stron kraju.

- Jeżeli idziesz drogą, zobaczysz tam bezdomnego, potrzebującego pomocy człowieka i zamkniesz oczy, to nie stanowi to dowodu, że go tam nie ma - mówił J. Kościuszko, pomysłodawca tej największej pod gołym niebem Wigilii.

Z kolei prezydent Jacek Majchrowski zauważył, że to wydarzenie buduje wspólnotę pomiędzy osobami, które potrzebują wsparcia, a tymi, którzy pomagają.

Na tę niezwykłą wieczerzę kucharze przygotowali ok. 500 litrów zupy grzybowej z łazankami i tonę bigosu, pierogi i smażonego karpia.

W jej trakcie już po raz czwarty, dzięki wsparciu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, na Rynku Głównym stanął szpital polowy. Lekarze, pielęgniarki i wolontariusze prowadzili w nim bezpłatne badania. Osoby bezdomne mogły uzyskać m.in. konsultację internistyczną, stomatologiczną, kardiologiczną, ortopedyczną i dermatologiczną, wykonać USG i EKG oraz zmienić opatrunki.

Nowością były zaś badania laboratoryjne: CRP, poziom glukozy i wskaźniki dotyczące niewydolności serca. Po diagnozie chorzy otrzymali też informację, gdzie mogą uzyskać dalszą bezpłatną pomoc lekarską.

Uczestnicy Wigilii dostali również paczki z kawą, herbatą, słodyczami i żywnością z długą datą ważności oraz rękawiczki i czapki zebrane przez krakowskich licealistów w ramach akcji "Podaruj ciepło - akcja rękawiczka". To inicjatywa uczniów V LO, w którą w tym roku włączyli się też uczniowie z pięciu innych szkół.

Organizatorem Wigilii dla Osób Bezdomnych i Potrzebujących jest Grupa Kościuszko, a wspierają ją wolontariusze i firmy: właściciel sieci sklepów Biedronka, producent słodyczy Wawel SA, producent wędlin Bacówka, Gospodarstwo Rybackie Dolina Będkowska, piekarnia Awiteks i firma ABC, która jak co roku dostarczyła jednorazowe naczynia.