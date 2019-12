W wydarzeniu weźmie udział ok. 250 osób. Wciąż poszukiwani są też wolontariusze i darczyńcy, którzy zechcą wesprzeć to dzieło.

W Katowicach "Sylwester z Ubogimi" organizowany jest od ponad dwudziestu lat. Pod Wawel ta idea przywędrowała trzy lata temu, gdy grupa młodych osób zaangażowanych w komitet ŚDM przy parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza zainspirowała się tą piękną tradycją i postanowiła wdrożyć w życie słynne słowa papieża Franciszka: „Wstańcie z kanapy”. Efekt był taki, że 31 grudnia 2016 r. odbyła się pierwsza edycja sylwestra dla osób doświadczających bezdomności, ubogich i samotnych. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę.

W tym roku odbędzie się już czwarta edycja krakowskiego "Sylwestra z Ubogimi”, w którym weźmie udział ok. 250 osób. Każdy z zaproszonych gości otrzyma imienne zaproszenie. Wszyscy uczestnicy zostaną podjęci na pięknie udekorowanej sali (w Szkole Podstawowej nr 160 przy ul. Skałecznej 10), a kelnerzy-wolontariusze będą serwowali wspaniałe przekąski i ciepłe potrawy. Goście będą otoczeni opieką przez wolontariuszy z sekcji towarzyskiej, a zabawy taneczne poprowadzi profesjonalny wodzirej. Nie zabraknie też części duchowej sylwestra - świadectwa i Mszy św. o północy.

Jak tłumaczą organizatorzy, wydarzenie ma trzy cele: poznanie przybyłych ubogich, ułatwienie im podbudowania własnej wartości, a także uczenie społeczeństwa wrażliwości na problem ubóstwa i bezdomności.

Każdy, kto chciałby zaangażować się w przygotowanie sylwestra (jako wolontariusz), jest mile widziany. By się zarejestrować, wystarczy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie www.krakow.sylwesterzubogimi.pl oraz na Facebooku. Znaleźć tam można również szczegóły dotyczące wpłacania datków, bez których ani rusz. Trzeba przecież kupić jedzenie, dekoracje, dary do paczek, które dostaną wszyscy goście, opłacić prąd, wodę i paliwo.

Darczyńcą można także zostać przynosząc gotowe już jedzenie: krokiety, pierogi, sałatki, ciasta, wędliny, chleb, owoce, słodycze, napoje. Liczy się dosłownie wszystko, nawet w najmniejszej ilości.

Jedzenie od darczyńców będzie przyjmowane w poniedziałek 30 grudnia od godz. 17 do 19.30 w parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza przy ul. Dobrego Pasterza 4 i od godz. 10 do 18 w Liceum Ogólnokształcącym im. św. Rity przy ul. Skałecznej 10. We wtorek 31 grudnia można je przynosić od godz. 8.30 do 12 do parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza i od godz. 10 do 12 do LO im. św. Rity.

Pomysłodawcy sylwestrowej zabawy oprócz darów proszą o modlitwę, by wszystkie plany udało się zrealizować bez problemów.

Wszelkie pytania można kierować do nich pisząc na adres kontakt@krakow.sylwesterzubogimi.pl oraz dzwoniąc do Magdaleny Chyłki (+48 507 211 669) lub do Krzysztofa Szymkiewicza (+48 501 529 128).