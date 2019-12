Polscy harcerze odebrali Betlejemskie Światło Pokoju w niedzielę rano od skautów słowackich w zakopiańskim sanktuarium na Krzeptówkach. Rozpoczęli już rozwożenie go do różnych zakątków naszego kraju - parafii, szkół, szpitali, domów dziecka, domów pomocy społecznej i urzędów oraz do mieszkańców wielu miast.

- Przekazywanie Betlejemskiego Światła Pokoju ma pokazywać, że jesteśmy razem, że dzielimy się tym, co mamy najlepszego: przekazujmy moc, którą przynieśliśmy razem z tym światłem z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem - tłumaczy naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju metropolicie krakowskiemu poprzedził harcerski apel na wzgórzu wawelskim.

W homilii abp Marek Jędraszewski zauważył, że radość jest zawsze związana z pokojem. - Najpierw jest to pokój serca, który daje nam Jezus Chrystus. Potem jest to pokój między ludźmi i między narodami - mówił arcybiskup.

Przypomniał też o trwającej w Syrii wojnie i o trudnej sytuacji mieszkających tam chrześcijan, którzy doświadczają przemocy i nienawiści. Ich wiara, mimo trudów i prześladowań, jest niezłomna.

- Biorą oni wzór z proroków i trwając przy Chrystusie chcą na nowo budować pokój - zaznaczył metropolita i opowiedział, że na początku grudnia, gdy przebywał w Syrii i Libanie, odwiedził sierociniec w Damaszku. Siostra zakonna, która prowadzi placówkę, powiedziała, że jest to miejsce, w którym codziennie trwa Boże Narodzenie, ponieważ każdego dnia z miłością przyjmuje do siebie nowe dzieci.

- To znaczy budować pokój. Wyraża się to też w przyniesionym przez was światełku. Ten płomień z betlejemskiej groty mówi, że Chrystus jest Światłością Świata, a także o Jego gorącej miłości do nas wszystkich. Przyniesione przez was Światło daje na nowo poczucie jedności między ludźmi, do której wzywa nas Bóg, poczucie miłości, której pragnie każdy człowiek i poczucie pokoju, który jest największym błogosławieństwem serca każdego człowieka. Zaniesiecie to światełko do różnych miejsc Krakowa i Małopolski. Chrońcie jego płomień - apelował metropolita, dodając że Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje miłość, pokój i braterstwo.

- Miejcie go w waszych sercach i zanieście do tego wszystkiego, co będziecie czynić w ostatnie dni Adwentu, w czasie świąt Bożego Narodzenia, a potem w następne dni - prosił harcerzy.

Związek Harcerstwa Polskiego jest jedyną polską organizacją harcerską, która należy do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego i uczestniczy w przekazywaniu oraz roznoszeniu Betlejemskiego Światła od 1991 roku. Po Eucharystii pod ratuszem na Rynku Głównym, harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju reprezentantom władz Krakowa i Małopolski oraz mieszkańcom Krakowa.

Idea Betlejemskiego Światła Pokoju narodziła się w Austrii, gdzie w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono płomień z groty betlejemskiej. Dwa lata później austriaccy skauci sami pojechali po światło do Betlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło po Europie. Mimo zmieniających się warunków politycznych nigdy nie zdarzyło się, by Betlejemskie Światło Pokoju nie wyruszyło w drogę.

Z Polski harcerze przekażą je dalej - na Ukrainę, Białoruś, Litwę, do Rosji, Niemiec i Szwecji.