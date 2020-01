Adwent ze św. Faustyną - cz. 4

"Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On z miłością i upodobaniem przebywa" - to czwarta rada, jaką przekazała Matka Boża, a św. s. Faustyna zapisała ją w "Dzienniczku".

Od soboty 19 grudnia na stronie www.milosierdzie.pl będzie można wysłuchać "Rozważań na czwarty tydzień Adwentu", przygotowanych przez ks. dr. Zbigniewa Bielasa, kustosza sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na podstawie "Dzienniczka" św. s. Faustyny.

- Przed nami ostatnia niedziela Adwentu. W tym roku, chcąc dobrze przeżyć ten czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, korzystaliśmy z pouczeń, jakie Matka Boża przekazała św. s. Faustynie 29 listopada 1936 r. - przypomina ks. Bielas.

W ostatnim rozważaniu kapłan zatrzymał się nad czwartą częścią tego pouczenia: "Ze stworzeniami utrzymuj kontakt o tyle, o ile konieczność i obowiązek twój tego wymaga. Jesteś mieszkaniem miłym Bogu żywemu, w którym On ustawicznie z miłością i upodobaniem przebywa. A żywa obecność Boża, którą odczuwasz w sposób żywszy i wyraźny, utwierdzi Cię, córko moja, w tym, co ci powiedziałam" - powiedziała Maryja.

Na koniec adwentowych rozważań kustosz sanktuarium przypomina wszystkie cztery wskazówki, jakie Matka Boża dała św. s. Faustynie. Są to: cichość i pokora, adoracja oraz wierność obowiązkom, przebywanie z Bogiem i wreszcie czujność w kontakcie ze światem. - Niech te wskazówki pomogą nam przeżyć ostatnie adwentowe dni - zachęca.

Ksiądz Bielas cytuje też słowa Matki Bożej, które wypowiedziała do s. Faustyny: "Staraj się do dnia Bożego Narodzenia tak postępować, a później On ci sam da poznać, w jaki sposób przestawać i jednoczyć się z Nim będziesz".