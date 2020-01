Kapela z Raby Wyżnej, którą tworzy aż 140 osób w wieku od 4 do 70 lat, na Franciszkańską 3 przyciągnęła ok. 2 tys. osób i swoim występem zachwyciła wszystkich - zarówno dzieci, jak i dorosłych.

- Takiego zespołu jeszcze w tym miejscu nie było. Pięknie śpiewają i widać, że to, co robią, to jest ich pasja. Słowa uznania należą się i szefowi Małej Armii Janosika, bo udało mu się zrobić coś niezwykłego, i tym wszystkim dzieciom, które w próby muszą wkładać mnóstwo czasu, i ich rodzicom, że pomagają dzieciom rozwijać się. Urzeka też to, że wszyscy są ubrani w regionalne stroje i wspaniale się prezentują - komentował występ pan Andrzej, który pod okno papieskie przyszedł z dwójką dzieci.

- Świetni są. Też byśmy chciały tak śpiewać. Oni mają w sobie i talent i mnóstwo radości, którą dzielą się ze sceny - mówiły z kolei krakowianki Ania i Magda.

Podczas godzinnego występu, który był swego rodzaju muzycznym spektaklem, nie zabrakło zarówno tradycyjnych kolęd w góralskich aranżacjach, jak i dobrze znanych wszystkim pastorałek. Najbardziej poruszające było zaś wykonanie "Kolędy dla nieobecnych".

Koncert poprzedziły natomiast zabawy prowadzone przez wodzirejów.

Gdy zaś wybiła godz. 17, na scenie pojawił się św. Mikołaj w towarzystwie abp. Marka Jędraszewskiego. Metropolita krakowski przypomniał zebranym dlaczego choinka wiąże się ze świętami Bożego Narodzenia. - Jezus przyszedł na świat, by ludzie wygnani z raju na powrót mogli korzystać z owoców drzewa życia. Choinka przypomina nam o radości, że jest Bóg, nasz Ojciec bogaty w miłosierdzie, który poprzez Swojego Syna przygarnie nas do siebie i zbawi - mówił abp Jędraszewski życząc wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.

Kilka chwil później zapadła ciemność, by w końcu rozbłysnąć mogła choinka. Drzewko mające ok. 40 lat i mierzące 15,5 metra już po raz czwarty podarowali leśnicy z Nadleśnictwa Nawojowa.

Na zakończenie spotkania, które nawiązuje do zwyczaju ustawiania choinki na placu św. Piotra w Rzymie (zapoczątkowanego w 1982 r. przez Jana Pawła II), dzieci dostały świąteczne prezenty.

Wydarzenie mogło odbyć się dzięki wsparciu wielu partnerów i darczyńców.