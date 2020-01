W homilii kard. Stanisław Dziwisz mówił, że poprzez Boże Narodzenie Bóg - Książę Pokoju - pragnie wkroczyć do naszych serc, do naszych rodzin i środowisk i do naszego niejednokrotnie pogruchotanego świata. - Jeżeli dostrzegamy w nas i wokół nas ciemności, jeżeli utraciliśmy radość życia, jeżeli uginamy się pod ciężarem jakiegokolwiek jarzma, podnieśmy głowy, otwórzmy szeroko oczy, by w mrocznej przestrzeni życia dojrzeć wielkie światło, które dzisiaj chce zabłysnąć dla każdej i każdego z nas. Taki jest najgłębszy sens tej świętej nocy i świąt Narodzenia Pańskiego - mówił arcybiskup senior.

Zwracając uwagę na obecność pasterzy w betlejemskiej grocie po narodzinach Jezusa, podkreślał, że Bóg przemawia do ludzi prostego, pokornego serca, którzy nie stawiają Mu warunków, aby uwierzyć, którzy nawet wbrew nadziei pokładają w Nim nadzieję. - Prośmy o łaskę przyjęcia takiej postawy, takiej duchowej otwartości i gotowości szukania i znajdowania Boga we wszystkim: w radościach i smutkach, w osiągnięciach i porażkach, w zdrowiu i chorobie, w sprawności i kalectwie, w zetknięciu się z dobrem, ale również z jego brakiem i złem - apelował kard. Dziwisz, dodając, że Syn Boży po to przyszedł na ziemię, by szukać tego, co zginęło, by uleczyć to, co chore, by ocalić nasz los na całą wieczność.

Zastanawiał się również, czy nie zbyt często zatrzymujemy się i skupiamy uwagę na tym, co nas boli, czego się obawiamy. - Nie powinniśmy lekceważyć trudności i zła, ale nie jesteśmy z tym sami, bo nasz los i losy świata są w ręku Boga. Niewdzięcznością wobec Niego byłoby niedostrzeganie dobra, które jest wokół nas i w nas, choć jest ono mniej krzykliwe i mniej nagłaśniane. Niechaj atmosfera Bożego Narodzenia pomoże nam dostrzec to dobro, docenić je i pomnażać - zachęcał kardynał.

Kardynał Dziwisz przypomniał także, jak wielkim darem był i jest dla nas św. Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin będziemy obchodzić za kilka miesięcy.