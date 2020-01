Będzie to pierwsza w Polsce aplikacja pomagająca kształtować dobrostan poprzez praktykowanie wdzięczności. - Umożliwi użytkownikom przeżywanie błogosławieństwa we wszystkich obszarach życia; nie tylko w tym, co wyjątkowe i cudowne, ale również w tym, co zwyczajne i codzienne – wyjaśnia br. Kwiatek.

Aplikacja ma także pomóc w odkrywaniu mądrości w tym, co trudne i bolesne w życiu oraz ułatwić rozwój wdzięczności w wymiarze duchowym. Dzięki wykresom będzie można ocenić własny rozwój w codziennym praktykowaniu wdzięczności. - Chciałbym przez aplikację o wdzięczności wywołać jak najwięcej cudów w życiu innych ludzi – dodaje zakonnik.

Celem zrzutki było wyłącznie opłacenie kosztów produkcji i utrzymania aplikacji. Do tej pory zakonnik zebrał ponad 100 proc. potrzebnej kwoty.

Według współczesnych badań z psychologii pozytywnej jedną z najbardziej skutecznych strategii wzmacniania poczucia szczęścia jest praktykowanie wdzięczności. Aplikacja "w rytmie wdzięczności" ma ułatwić osiągnięcie tego celu. - Nie liczba błogosławieństw decyduje o szczęściu, ale raczej zdolność do ich rozpoznawania i doceniania. Człowiek umiejący dziękować nie tylko częściej przeżywa emocje pozytywne, ale prawdziwie zmienia świat na lepszy w sobie samym i wokół siebie – twierdzi br. Kwiatek.

Twórca aplikacji jest doktorem psychologii, kapłanem i zakonnikiem Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Ukończył trzyletni program terapii Gestalt w Filadelfii (USA). Ponadto odbył szkolenie w Instytucie Alberta Ellisa z Racjonalno-Emotywnej Terapii Behawioralnej (REBT) w Nowym Jorku. Prowadzi zajęcia z Interwencji pozytywnych na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS (Sopot, Poznań, Wrocław).

Jest autorem książek: “Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym”, “Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności”, “W świetle cienia. Trudności w drodze do szczęścia”, “NOTATNIK - 35 dni w rytmie wdzięczności. Odkrywając własną drogę do szczęścia”.