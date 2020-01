Nawiązuje ono do słów, jakie 2 stycznia 1850 r., 20 dni przed swoją śmiercią, wypowiedział św. Wincenty Pallotti. Zapraszając wtedy wiernych do udziału w obchodach oktawy Objawienia Pańskiego, mówił: "Niechże wreszcie obudzi się w nas wiara naszych dawnych ojców, a na widok Boskiego naszego Zbawiciela, który dla nas stał się małym Dzieckiem, niech sprawiedliwy nabierze ochoty, by w dobrym wzrastać i wytrwać, niech się grzeszny usposobi do pokuty i ufności w przebaczenie, trwający upornie w swych winach i błędach niech się lęka sądu Bożego, który mu zagraża".

- Idąc śladem naszego założyciela, wpatrzeni w Dzieciątko Jezus, chcemy po raz kolejny spotkać się u początku nowego roku, aby obudzić w nas wiarę. Obchody epifanijne, odbywające się przed Objawieniem Pańskim, to dla nas bardzo ważny czas. Zapraszamy więc wszystkich, by wspólnie z nami rozpoczęli 2020 rok od rekolekcji w pallotyńskim wieczerniku przy ul. Bulwarowej w Krakowie - zachęca ks. Łukasz Gołaś SAC, dyrektor radia Pallotti.FM, które będzie transmitowało te modlitewne spotkania.

W piątek 3 stycznia o 18.00 rekolekcje rozpocznie ks. Czesław Parzyszek SAC, wieloletni prowincjał księży pallotynów w Polsce, inspirator i wraz ze śp. kard. Franciszkiem Macharskim założyciel parafii przy Bulwarowej.

W sobotę 4 stycznia również o godz. 18 Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Z kolei 5 stycznia, w niedzielę, rekolekcyjna Msza św. odbędzie się o godz. 13, a homilię wygłosi metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda SAC.

W poniedziałek 6 stycznia, a więc w uroczystość Objawienia Pańskiego, rekolekcje zakończy Msza św. o godz. 13. Tego dnia gościem będzie ks. Waldemar Pawlik SAC. - Po Eucharystii będziemy uczestniczyć w obrzędzie oddania czci Dzieciątku Jezus - zapowiada ks. Gołaś.