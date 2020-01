Modlitwa z braćmi z Taizé w Krakowie  

W drodze powrotnej z Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu wszyscy bracia ze wspólnoty z Taizé - wśród nich brat Alois - zatrzymają się w Krakowie.

Modlitwa z ich udziałem odbędzie się 2 stycznia o 20.30 w bazylice Mariackiej. Razem z braćmi do Krakowa przyjadą wolontariusze, którzy przygotowali spotkanie we Wrocławiu.

Dzień później zaplanowano spotkanie z bratem Markiem z Taizé i Piotrem Żyłką, autorami książki "Bóg. Cisza. Prostota", która jest opowieścią o fenomenie Taizé. Rozpocznie się ono o 18.30 w kaplicy akademickiej WAJ przy ul. Kopernika 26, gdzie regularnie, co tydzień we czwartki, odbywają się modlitwy Taizé.

Tegoroczne Europejskie Spotkanie Młodych odbywa się we Wrocławiu pod hasłem: "Zawsze w drodze. Nigdy nie wykorzenieni". Bierze w nim udział ponad 20 tys. osób, w tym ok. 10 tys. uczestników z zagranicy, reprezentujących ok. 70 krajów z Europy i innych kontynentów.

Od 1978 r. bracia ze wspólnoty ekumenicznej w Taizé organizują na przełomie mijającego i nadchodzącego roku w różnych miastach Europy spotkania młodych ludzi z całego kontynentu w ramach Pielgrzymki Nadziei przez Ziemię. Czterokrotnie Europejskie Spotkania Młodych odbywały się w Polsce: dwa razy we Wrocławiu (1989 i 1995), raz w Warszawie (1999) i raz w Poznaniu (2009).