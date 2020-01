Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył Mszy św. w uroczystość Bożej Rodzicielki i Światowy Dzień Pokoju.

W homilii hierarcha zachęcał, by uświadamiać sobie osobistą historię wiary i miejsce, jakie Jezus zajmuje w naszym życiu. - Czy jest On w centrum wszystkich naszych spraw, naszych zamierzeń i nadziei? Czy, podobnie jak pasterze, wielbimy i wysławiamy Boga za wszystko, czego doświadczamy przy spotkaniu z naszym Zbawicielem? Czy jesteśmy Jego wiarygodnymi świadkami we współczesnym świecie? - zapytywał.

Nawiązując do obchodzonego od 52 lat Światowego Dnia Pokoju podkreślał, że jest to dar, który "pozostaje cały czas wyzwaniem i zadaniem dla każdego pokolenia". - Nadal w świecie panuje niesprawiedliwość. Nadal utrzymują się napięcia, konflikty. Nadal toczą się wojny, przynoszące krwawe żniwo - ubolewał kaznodzieja i podkreślał, że chrześcijanie są wezwani, by prosić o dar pokoju Jezusa Chrystusa, który jest Księciem Pokoju. - Dlatego zadaniem każdego z nas jest budować pokój we własnym sercu i otoczeniu, we własnym środowisku i narodzie - dodał.

Dawny sekretarz osobisty św. Jana Pawła II przypomniał o przypadającej w tym roku 100. rocznicy jego urodzin oraz 15. rocznicy odejścia do domu Ojca.

- Jan Paweł II był wielkim świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Umacniał wspólnotę Kościoła katolickiego, ale był także gorącym zwolennikiem dialogu z innymi religiami i wyznaniami oraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli. Wniósł niepodważalny wkład w przywrócenie sprawiedliwości w naszej części Europy i w innych częściach świata, przyczyniając się do budowania trwałego pokoju na ziemi - przypominał hierarcha.

Do ważnych wydarzeń nowego roku kard. Dziwisz zaliczył ponadto beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. - To drugi, obok Jana Pawła II, wielki pasterz. Również w jego osobie, heroicznej postawie i służbie otrzymaliśmy niezwykły dar, którym powinniśmy się inspirować w naszym codziennym życiu i służbie, w naszej wierności Ewangelii i zapisanym w niej nadrzędnym wartościom - mówił.

Kard. Dziwisz zachęcał, by powierzać Bogu cały rozpoczynający się rok - "to wszystko, co nas w nim spotka, co w nim przeżyjemy, czego doświadczymy i czego dokonamy". Zaapelował także o modlitwę o pokój, zwłaszcza na Ukrainie.