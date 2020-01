Kraków. Wkrótce jubileuszowy Orszak Trzech Króli  

Jubileuszowy, 10. Orszak Trzech Króli wyruszy z trzech punktów Krakowa i poprowadzony zostanie przez reprezentantów trzech kontynentów. Orszak zielony i niebieski w roli królów poprowadzą Nathaniel Lee z Hongkongu oraz Ernesto Benicio Bumba z Angoli. Na czele orszaku czerwonego stanie król reprezentujący kontynent europejski - Maciej Sikorski, reżyser i dyrektor teatru Exit.

Orszak czerwony swoją trasę rozpocznie sprzed katedry na Wawelu, gdzie po zakończeniu Mszy św. o godz. 10 abp Marek Jędraszewski powita króla i jego orszak, a następnie, jako gospodarz miejsca, poprowadzi monarchę za gwiazdą do stajenki. Orszak zielony o godz. 9 rozpocznie drogę w salezjańskim parku Wioski Świata (ul. Tyniecka 39), skąd przejdzie na Eucharystię (o godz. 10) do kościoła św. Stanisława Kostki (ul. Konfederacka 6). O godz. 11 ruszy trasą przez Rynek Dębnicki - most Dębnicki do kościoła św. Anny (ul. św. Anny 11), a następnie na Rynek Główny. Trzeci - orszak niebieski - będzie orszakiem afrykańskim, który przy akompaniamencie licznych bębnów wyruszy z pl. Matejki o godz. 11 i przejdzie ul. Floriańską.

Monarchowie spotkają się na Rynku Głównym przed żłóbkiem przy Wieży Ratuszowej, gdzie wraz z abp. Jędraszewskim oddadzą pokłon nowo narodzonemu Dzieciątku. Po świątecznym orędziu krakowskiego metropolity wszyscy zgromadzeni rozpoczną kolędowanie.

- Najważniejszymi aktorami Orszaku Trzech Króli są, oczywiście, dzieci, które każdego roku przyczyniają się do tego, że to wydarzenie jest tak barwne i radosne. Będą to uczniowie naszych krakowskich szkół, którzy już od dłuższego czasu przygotowują się na ten dzień - mówi Paweł Czerenko, współorganizator orszaku.

Podczas tego wydarzenia będzie można również wspomóc Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, które od 15 lat wspiera osoby bez dachu nad głową.

- Nieodłącznym elementem, który towarzyszy nam każdego roku, jest szczera radość. Radość z tego, że możemy być razem i zrobić coś dobrego. Chcemy pokazać, że my naprawdę wierzymy w to, iż poprzez to wspaniałe wydarzenie można komuś pomóc - powiedziała Karina, jedna ze współorganizatorek.

W trakcie trwania Orszaku Trzech Króli wolontariusze z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego stworzą okazję do pomocy nowo narodzonym dzieciom i ich matkom w Boliwii poprzez dołączenie do programu "Adopcja Miłości", który wspomaga duchowo i materialnie najuboższe dzieci i młodzież, m.in. z Bangladeszu, Syrii czy Kenii.

Patronami honorowymi wydarzenia są abp Jędraszewski i prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski.