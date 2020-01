Od 11 stycznia znów liczy ona 12 kanoników oraz dwóch kanoników seniorów. Ksiądz Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, zastąpił bowiem bp. Jana Zająca, który w czerwcu 2019 r. skończył 80 lat i otrzymał status seniora. Drugim seniorem jest ks. infułat Bronisław Fidelus.

Tzw. instalacja kanoników gremialnych wiąże się z obrzędem, który odbywa się przed Mszą św. Kapituła zbiera się wtedy w skarbcu katedry. Nowy członek zostaje tam zaproszony, a przed wejściem ubiera szaty liturgiczne. Klęka, a następnie wszyscy kanonicy recytują Psalm 51. Odmawiają też modlitwę Pańską, a po dojściu do słów "odpuść nam nasze winy", rozpoczynają dialog. Nowy kanonik wstaje i składa wyznanie wiary, po czym celebrans odmawia nad nimi modlitwy wstawiennicze. Podczas procesji wejścia celebrans odmawia z kolei modlitwę do św. Stanisława. Po oddaniu czci ołtarzowi koronacyjnemu celebrans rozpoczyna modlitwę wprowadzającą, po której wręcza nowemu kanonikowi pierścień i dystynktorium. Później wprowadza go oficjalnie w grono kapituły i publicznie poświadcza nienaruszalne posiadanie ołtarza, stalli i miejsca. Następuje wtedy pokropienie wodą święconą oraz powierzenie prawa głosu w kapitule i odśpiewanie hymnu "Ciebie, Boga, wysławiamy".

W homilii ks. Jacek Urban, dziekan kapituły wawelskiej, przypomniał, że 11 stycznia 1397 r., czyli 623 lata temu, papież Bonifacy IX podpisał bullę, która była odpowiedzią na prośbę skierowaną do niego przez króla Władysława Jagiełłę i królową Jadwigę. Była to prośba o wydział teologiczny dla Krakowa. Ojciec Święty przychylił się do niej i zdecydował, by w królewskim mieście po wieczne czasy mógł być taki właśnie wydział. - Utworzenie wydziału teologicznego oznaczało, że stolicy Królestwa Polskiego mógł powstać pełny, czterowydziałowy uniwersytet, a Kraków dorównywał wszystkim uczelniom europejskim, które posiadały wydział teologiczny - mówił ks. Jacek Urban.

Jak również zauważył, drugą instytucją podstawową dla Krakowa, zwłaszcza w okresie staropolskim, była kapituła wawelska. Jej początek sięga połowy XI w., więc za ok. 30 lat będziemy obchodzić jej tysiąclecie.

- Jeszcze w pierwszej połowie XIX w., na mapach Krakowa obok herbu miasta umieszczono także herby uniwersytetu i kapituły. Były to instytucje wpisane w miasto, trwające, odnawialne, rodzące się każdego roku na nowo - zaznaczył dziekan kapituły, dodając, że dziś uczestniczymy w kolejnym akcie tego trwania.

Biskup Jan Zając został bowiem kanonikiem ponad 30 lat temu, a gdy osiągnął wiek kanoniczny, abp Marek Jędraszewski wskazał nowego kanonika, czyli ks. dr. Zbigniewa Bielasa, od 1 lipca 2019 r. kustosza łagiewnickiego sanktuarium.

- Uczestniczymy w historii. Jest to historia Polski, Krakowa, Wawelu, ale też historia kościoła i wiary, mierzona kolejnym rozkołysaniem dzwonu Zygmunt. (…) Dziękujemy Bogu za posługę bp. Jana, który nadal pozostaje w kapitule, a przez instalację wprowadzamy ks. Zbigniewa. Polecamy go Bogu, prosząc dla niego o Ducha Świętego, byśmy wszyscy jako kanonicy, prastara kapituła krakowska, wypełnili wszystko, co sprawiedliwe, do czego zobowiązują nas chrzest św., kapłaństwo i uczestnictwo w samym środku prezbiterium Kościoła krakowskiego - podkreślił ks. Urban.