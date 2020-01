Przewodniczyli mu bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, i ks. dr Roman Pracki, zastępca przewodniczącego krakowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ksiądz Pracki stwierdził m.in., że Ewangelia i sakramenty to narzędzia łaski. Wspominał swoją podróż na Maltę, podczas której w grudniu 2003 r. odwiedził rzymskokatolicki kościół. Święty Paweł, podróżując na Maltę, nie ustawał w głoszeniu Ewangelii, nawet gdy łódź, którą podróżował, napotkała sztorm. Ksiądz Pracki zwrócił też uwagę, że łódź to symbol Kościoła, który prowadzi do zbawienia, i przypomniał, że Malta stała się aresztem dla statków ratujących uchodźców. Kościół ewangelicki kupił statek, aby ratować migrantów. W ten sposób odwołał się do starej tradycji mówiącej, że Kościół to miejsce schronienia. - Tak niewiele potrzeba, abyśmy byli życzliwi. To jest dzisiejsza Ewangelia, to są narzędzia, które mamy. I obyśmy nie musieli doświadczać burzy, niepokoju, wojny, byśmy mogli cieszyć się wspólnotą, radością i pojednaniem - zakończył.

Z kolei bp Szkodoń zachęcił do podjęcia postanowienia, by modlić się o jedność chrześcijan i powrócić do refleksji, które na temat ekumenizmu przekazywał św. Jan Paweł II. Ojciec Święty nauczał m.in., że jedność jest darem Boga, obowiązkiem oraz zadaniem, a ważnym jej budulcem są świadectwo wspólnej modlitwy oraz działania na rzecz jedności i potrzebujących.

- Z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu - mówił bp Szkodoń, cytując papieża Polaka. Jak dodał, do pełnego pojednania jest jednak potrzebna pokora. - Ileż pięknych dzieł niszczy pycha. Pycha niszczy małżeństwa, rodziny, społeczeństwo, serce człowieka. Pokora otwiera nas natomiast na Boże słowo, Boże działanie, na krzyż, zmartwychwstanie, dary Ducha Świętego. Pokora pomaga nam szukać tego, co łączy - stwierdził bp Jan. Apelował też do wiernych, by prosili Boga, żeby chronił naszą ojczyznę i świat od potężnych fal, które w nie uderzają. - Podczas sztormu św. Paweł podnosił podróżujących na duchu, wnosząc nadzieję i pokój. Warto więc w trudnych chwilach powtarzać: "Jezu, ufam Tobie" i "Totus Tuus" - przekonywał bp Szkodoń.

Podczas nabożeństwa zebrano kolektę przeznaczoną dla szkoły w Libanie, w której - niezależnie od wyznania - kształcą się i mieszkają dzieci osierocone lub ze skrajnie ubogich rodzin.

Program wydarzeń Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Krakowie dostępny jest stronie Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej.