W liście z okazji XX Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce abp Marek Jędraszewski przywołuje m.in. słowa Jana Pawła II: "Choć różnimy się sposobem pojmowania jedynego Boga, jesteśmy do siebie podobni w tym, że jedni i drudzy staramy się poznać i wypełniać Jego wolę. Samo to religijne dążenie stanowi duchową więź między chrześcijanami a muzułmanami, która może się stać trwałą i szeroką podstawą do współpracy w wielu dziedzinach. Ma to duże znaczenie wszędzie tam, gdzie chrześcijanie i muzułmanie żyją obok siebie".

Metropolita krakowski podkreśla, że owoce tej współpracy widział podczas swojej podróży do Syrii. Przypomina także postać katolickiego kapłana o. Fransa van der Lugta SJ.

"Z pochodzenia Holender, ojciec van der Lugt poświęcił swoje życie Syryjczykom, przede wszystkim osobom młodym oraz cierpiącym i wykluczonym. W inicjatywach, które podejmował, brały udział tysiące chrześcijan i muzułmanów" - czytamy w liście.

Abp Marek Jędraszewski odwołuje się w nim także do słów Ojca Świętego Franciszka.

"Papież Franciszek, który jako pierwszy udał się w podróż apostolską na Półwysep Arabski, będący kolebką islamu, by spotkać się z muzułmańskimi przywódcami i podpisać Deklarację o Ludzkim Braterstwie, podkreślił, jak ważne jest, by dzieło dialogu budować, wpatrując się w piękne przykłady z historii. To one pokazują, że miłosierdzie Boże jest większe niż podziały, które buduje brak dialogu i przemoc" - pisze abp M. Jędraszewski.

"Wierzę, że nasze krakowskie spotkanie katolików i muzułmanów z okazji XX Dnia Islamu w Kościele Katolickim jest dobrą okazją, by podjąć wspólne działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałać przemocy. By budować nasz wspólny dom tu, na terenie Krakowa - miasta, którego mieszkańcy nie tylko doświadczyli boleśnie owoców nienawiści w czasie II wojny światowej, ale przez stulecia doświadczali pokojowego współistnienia pomimo różnic" - apeluje metropolita krakowski.

"Bardzo ważne jest, by we współczesnym świecie pełnym zagrożeń i doznającym ogromnych przemian, kontynuować razem dzieło kultury spotkania rozpoczęte w naszym mieście przez św. Jana Pawła II" - podkreśla.

Krakowskie obchody XX Dnia Islamu w Kościele Katolickim w Polsce odbędą się 27 stycznia. Spotkanie - na które złożą się m.in. orędzie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, wykład dr. hab. Marcina Rzepki, modlitwa oraz lektura Biblii i Koranu - rozpocznie się o godz. 17 (ul. Franciszkańska 1, s. 040).