Kard. Dziwisz z wizytą w Rio de Janeiro  

Podczas nabożeństwa różańcowego kard. Stanisław Dziwisz przekazał brazylijskiemu sanktuarium relikwie krwi św. Jana Pawła II. Mówił również o związkach polskiego papieża z Matką Bożą Fatimską, które umocniły się po zamachu na placu św. Piotra. - Pierwsze słowa, jakie Ojciec Święty wypowiedział po odzyskaniu przytomności, brzmiały: "Matka Boża Fatimska uratowała mi życie". Był o tym głęboko przekonany i dlatego w pierwszą rocznicę zamachu pojechał do Fatimy, aby na miejscu objawień podziękować Jej za ocalenie - wspominał długoletni sekretarz św. Jana Pawła II. Jak podkreślił, to właśnie wtedy papież podarował Matce Bożej kulę, która mogła doprowadzić do jego śmierci.

Kard. Dziwisz mówił, że papież wspominał swoje cudowne ocalenie przy wielu okazjach. - Gdy wyszedł z polikliniki Gemelli, nawiedził bazylikę św. Piotra i przy grobach papieży powiedział: "To ja mogłem tu leżeć, a jednak Matka Boża mnie uratowała" - wyjawił.

Po zamachu Ojciec Święty zaczął wnikliwie studiować przesłanie z Fatimy, zwłaszcza trzecią tajemnicę. - Matka Najświętsza pragnęła, żeby papież wraz z biskupami świata konsekrował Rosję i oddał ją Niepokalanemu Sercu Maryi. Mimo różnych trudności Jan Paweł II zadecydował, że spełni Jej życzenie i to się dokonało na placu św. Piotra w 1984 roku. - Ojciec Święty poświęcił Maryi nie tylko Rosję, ale wszystkie kraje ciemiężone przez komunizm. Po tym uroczystym fakcie rozpoczął się proces ku wolności w wielu krajach na świecie, uciskanych przez różne dyktatury - opowiadał krakowski metropolita senior.

Do Brazylijczyków zaapelował, by modlili się na różańcu i odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jak stwierdził, modlitwa i czynienie dobra są ocaleniem dla "naszych rodzin, ojczyzn i narodów".

W sobotę w katedrze św. Sebastiana w Rio de Janeiro odbędą się święcenia biskupie ks. Zdzisława Błaszczyka, nominowanego przez papieża Franciszka na biskupa tytularnego Aulona i pomocniczego w Rio de Janeiro.

Jego konsekratorami będą kard. Orani Joao Tempesta, arcybiskup Rio de Janeiro, kard. Stanisław Dziwisz oraz bp Roque Costa Souza, biskup pomocniczy w Rio.

Ks. kanonik Zdzisław Błaszczyk urodził się 8 sierpnia 1969 roku. Jest kapłanem archidiecezji krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego 14 maja 1994 roku w katedrze na Wawelu.

Po święceniach przez cztery lata pracował jako wikariusz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bolechowicach. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie.

W roku 2000 wyjechał na misje do Brazylii i podjął obowiązki duszpasterskie w archidiecezji Rio de Janeiro. Od 2013 r. jest proboszczem parafii São Pedro do Mar.