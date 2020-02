Kraków. Nagroda dla abp. Marka Jędraszewskiego  

Ustanowiła ją w 1997 r. krakowska Fundacja "Źródło", wydająca pod tą samą nazwą tygodnik rodzin katolickich. Jest przyznawana osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się w działalności na rzecz umacniania rodzin. "Przy wyborze laureata wzięto pod uwagę całokształt działalności duszpasterskiej metropolity krakowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz umacniania rodzin w Polsce, skutecznego podejmowania różnych form tej działalności w celu dotarcia do możliwie największego grona odbiorców. Kapituła zauważyła też, iż laureat, będąc naukowcem, podjął i z powodzeniem realizuje obowiązek posługi myślenia wobec rodzin w Polsce, znajdującej się nadal na wirażu dziejów" - podano w uzasadnieniu decyzji kapituły nagrody.

Wyróżnienie wręczono w sali senackiej Politechniki Krakowskiej, której studentem i pracownikiem był niegdyś Jerzy Ciesielski (1929-1970), aktywny uczestnik duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez Karola Wojtyłę i bardzo przezeń ceniony. Obecnie jest kandydatem na ołtarze. 17 grudnia 2013 r. papież Franciszek podpisał dekret uznający heroiczność jego cnót.

Metropolita krakowski, jak każdy z dotychczasowych laureatów Nagrody im. Ciesielskiego, otrzymał ikonę przedstawiającą Świętą Rodzinę. - Budować rodzinę to budować kulturę miłości, to sprawiać, że cały naród, stworzony ze świętych rodzin, buduje swoją wspaniałą, cudowną kulturę życia, będącą na wyraźnych antypodach szerzącej się coraz bardziej cywilizacji śmierci. Naród, zbudowany z takich pięknych, świętych rodzin, ma prawo upominania się o swoją suwerenność, w różnych jej wymiarach: duchowym oraz życia państwowego, społecznego, międzynarodowego - powiedział laureat nagrody. - Przed Kościołem w Polsce stoi ogromne zadanie, by uświadamiać ludziom niebezpieczeństwa obecnego czasu. Nie chodzi przy tym o budzenie lęku czy bezradności. Przeciwnie! Chrystus powiedział "Jam zwyciężył świat", więc nie będziemy się lękali ani nie będziemy przegrywać, tylko zwyciężać, jeżeli będziemy stać bardzo wiernie przy Chrystusie, który jest Prawdą. Przy Chrystusie, który pokazuje pełną prawdę o człowieku, także o rodzinie, małżeństwie i narodzie - dodał abp Jędraszewski.

Wyraził wdzięczność za przyznanie nagrody, lecz przede wszystkim dla tych, "którzy mają odwagę świadczyć o wielkości człowieka we współczesnym świecie, o jego powołaniu do pełni życia, do świętości, o jego powołaniu także, by wszędzie tam, gdzie jest, realizował w sobie Boży zamysł, by wszędzie tam, gdzie kroczy, przyjmował Chrystusa jako klucz do zrozumienia siebie i jako moc do dążenia do swej pełni".

W uroczystości wzięła udział jak zwykle Danuta Ciesielska, wdowa po patronie nagrody. Nagrodę Ciesielskiego otrzymali do tej pory: Franciszek Adamski, Włodzimierz Bojarski, Zbigniew Cichoń, Bogdan Chazan, Zbigniew Chojnacki, Józef Dąbrowski, Włodzimierz Fijałkowski, Jan Maria Jackowski, Marek Jurek, ks. Tomasz Kancelarczyk, Stanisław Kogut, Marek Krobicki, Rafał Michalik, Marian Paluch, Jacek Pulikowski, Lech Polakiewicz, o. Tadeusz Rydzyk, Czesław Ryszka, bp Stanisław Stefanek, Czesław Sudewicz, Antoni Szymański, Gabriel Turowski, Paweł Wosicki.